จัดหางานภูเก็ตลุยตรวจร้านอาหารดัง จับต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 ราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ลุยตรวจต่างด้าวทำงานในร้านอาหารดังโดยไม่ได้รับอนุญาต จับชาย อายุ 19 ปี สัญชาติซูดานใต้ 1 ราย เพิ่งทำงานได้ แค่ 1 สัปดาห์ นำตัวผู้ถูกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภายหลังทางสำนักจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ได้รับการร้องเรียน ว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 009/2569 พบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ในร้านอาหาร ที่ห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ถลาง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ตามเรื่องร้องเรียน พบแรงงานไทยทำงานอยู่ภายในร้านดังกล่าว และยังมีแรงงานต่างด้าวจำนวน 4 ราย เป็น สัญชาติเมียนมา 2 ราย สัญชาติฟิลิปปินส์ 1 ราย และสัญชาติซูดานใต้ 1 ราย
จากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว พบการกระทำความผิดฐาน “ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต" จำนวน 1 ราย เป็นชายอายุ 19 ปี สัญชาติซูดานใต้ เพิ่งมาทำงานในร้านดังกล่าวประมาณ 1 สัปดาห์ ขณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กำลังสอนงานให้แก่พนักงานภายในร้านดังกล่าวอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและขอตรวจสอบใบอนุญาตทำงานของต่างด้าวรายดังกล่าว แต่ไม่มีแสดง
เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาให้กับคนต่างด้าวทราบ จากนั้นนำตัวผู้ถูกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้จึงแจ้งและกำชับนายจ้าง แรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด อย่างเคร่งครัด