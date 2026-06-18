เปิดแล้ว ทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ เกษตรกรบางเหรียง ชูรสชาติอร่อย หวานมัน เนื้อแน่น ปลอดภัย

พังงา - เปิดอีกแปลง ทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ ของเกษตรกร ตำบลบางเหรียง จ.พังงา เพิ่มมูลค่าสินค้าดีต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ชูรสชาติอร่อย หวานมัน เนื้อแน่น ปลอดภัย พร้อมตัดลงจากต้นและปอกชิมกันได้เลยแบบสดๆใต้โคน
จังหวัดพังงาเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หลังเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด เปิดสวนทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค ชูจุดเด่นผลผลิตคุณภาพ รสชาติหวานมัน เนื้อแน่น ปลอดภัยจากสารเคมี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา พร้อมด้วยนายการุณ ชูสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับปุด และนางสาวรุ่งทิวา รักษาแก้ว เกษตรอำเภอทับปุด ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ ของนายดุสิต สุดสวาสดิ์ เกษตรกรในตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งขณะนี้ผลผลิตทุเรียนกำลังแก่จัด แบบตัดลงจากต้นและปอกชิมกันได้เลยแบบสดๆใต้โคนต้น ซึ่งพบว่าทุเรียนเปลือกบาง กลิ่นหอมอ่อนๆรสชาติอร่อยหวานละมุน ผลผลิตในสวนพร้อมทยอยเก็บเกี่ยวส่งตรงถึงผู้บริโภค
นายดุสิต สุดสวาสดิ์ เกษตรกรต้นแบบปลูกพืชอินทรีย์ กล่าวว่า สวนแห่งนี้มีพื้นที่8.3 ไร่ ปลูกทุเรียน พืช 7 ชนิด ประกอบด้วยทุเรียนหมอนทอง มะนาว กล้วย กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ ข่า ตะไคร้ โดยให้ความสำคัญกับการทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งมีศูนย์วิจัยพืชจังหวัดพังงาเป็นพี่เลี้ยง เน้นการบำรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์และการใช้ชีวภัณฑ์ดูแลต้นทุเรียนตามธรรมชาติให้แมลงช่วยปราบศัตรูพืช ส่งผลให้ทุเรียนหมอนทองมีรสชาติหวานมัน เนื้อแห้งละเอียด กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนด้านสารเคมี ดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพของเกษตรกรผู้ผลิต
ด้านนายอุทิศ ลิ่มสกุล กล่าวว่า การเปิดสวนทุเรียนอินทรีย์ให้สื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงแหล่งผลิตโดยตรง ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดพังงาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับวิถีเกษตร สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลผลิตสดจากสวนอย่างมั่นใจ
สำหรับทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ของสวนแห่งนี้ กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยว จำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 120 บาท พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมสวน ชิมทุเรียนสดจากต้น และเลือกซื้อผลผลิตคุณภาพถึงแหล่งผลิต นับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอทับปุด ที่สะท้อนแนวคิดการผลิตอาหารปลอดภัย ดีต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-9583153