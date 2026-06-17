จุดกระแสใหม่! ทุ่มเงินหลักแสนแต่ง “รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ” ให้บริการนักท่องเที่ยว

ตรัง – กระแสรถตุ๊กตุ๊กหัวกบหนึ่งในสัญลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นเสน่ห์คู่เมืองตรัง กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังมีคนทุ่มเงินหลักแสนซื้อรถตุ๊กตุ๊กหัวกบนำมาตกแต่งให้สวยงามทันสมัย ทั้งเพื่ออนุรักษ์ไว้หรือวิ่งบริการนักท่องเที่ยว
วันนี้ (17 มิ.ย.) กระแสของการอนุรักษ์รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ หรือรถสามล้อเครื่องโบราณ หนึ่งในสัญลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นเสน่ห์คู่เมืองตรัง กำลังเพิ่มสูงขึ้นจนน่าสนใจยิ่ง หลังจากที่มีผู้คนทั้งในและต่างจังหวัดเข้ามาขอซื้อรถชนิดนี้ในสภาพเดิม แล้วนำไปลงทุนตกแต่งให้ดูสวยงามและทันสมัยมากยิ่งขึ้น แล้วนำออกไปขับโชว์ จอดโชว์ หรือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งปกติก็นิยมมานั่งรถตุ๊กตุ๊กหัวกบเพื่อไปเที่ยวชมตัวเมืองตรังจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไปแล้ว
โดยรถตุ๊กตุ๊กหัวกบถูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เดิมทีใช้เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับอุตสาหกรรม หรือใช้ขนส่งสินค้าตามท่าเรือและสถานีรถไฟในจังหวัดตรัง ก่อนจะถูกนำมาดัดแปลงเป็นรถโดยสารรับส่งผู้คนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเดิมมีจำนวนมากถึง 700 คัน แต่ช่วงหลังค่อย ๆ หายไป เพราะหมดสภาพการใช้งาน จนล่าสุดเหลือรถตุ๊กตุ๊กหัวกบประมาณ 200 คัน และยังวิ่งใช้งานจริงแค่ 30-40 คันเท่านั้น เนื่องจากผู้ขับขี่ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย 70-80 ปี และคนรุ่นใหม่ก็หันไปใช้รถโดยสารประเภทอื่นมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดได้มีผู้สนใจมาขอซื้อรถตุ๊กตุ๊กหัวกบแบบดั้งเดิมที่มีขนาดเครื่องยนต์แค่ 1 สูบ เกียร์ธรรมดา เพื่อตกแต่งเป็นขนาดเครื่องยนต์ 2-3 สูบ และบางคันก็พัฒนาขึ้นเป็นเกียร์ออโต้ เปลี่ยนจากล้อกระทะมาเป็นล้อแม็ก รวมทั้งเปลี่ยนจากสีเดิม ๆ เช่น สีเขียวอ่อน มาเป็นสีพาสเทลที่มีความสดใส แถมบางคันยังเพิ่มเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไป เช่น ระบบไวไฟ พร้อมระบบแสงเสียง ก็ยิ่งทำให้รถตุ๊กตุ๊กหัวกบแบบใหม่แลดูสวยมากขึ้น เมื่อนำออกมาให้บริการจึงเป็นที่นิยมชอบของนักท่องเที่ยว ทั้งเหมานั่งรถชมเมืองและถ่ายภาพเช็กอิน
ช่างจีน หรือ นายพันธ์สิงห์ เทพสง เจ้าของบริษัท พี.เค.ที. ออโต้เพ้นท์ จำกัด อู่รับซ่อม เคาะ พ่นสี รถตุ๊กตุ๊กหัวกบรายใหญ่ของจังหวัดตรัง บอกว่า ขณะนี้มีผู้คนทั้งในและต่างจังหวัดสนใจเข้ามาขอซื้อรถชนิดนี้ในสภาพเดิม ๆ ซึ่งมีราคาประมาณคันละ 100,000 บาท แล้วนำมาให้ทางอู่ตกแต่ง โดยใช้งบประมาณคันละ 1-1.5 แสนบาท และใช้เวลาตกแต่งคันละ 3-4 เดือน ก็จะออกมาเป็นรถตุ๊กตุ๊กหัวกบรุ่นใหม่ที่แลดูสวยงามมากขึ้น เพราะได้ทั้งสี เครื่องยนต์ ล้อ หรืออื่นๆ แบบตามใจชอบ โดยมีทั้งนำไปอนุรักษ์ไว้จอดโชว์ หรือนำมาวิ่งบริการนักท่องเที่ยว
ส่วน นายศุภวิชช์ ปัญญโชติกุล ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในนาม “ปอ บางรัก พาเที่ยวตรัง” แกนนำคนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบรุ่นใหม่ ยอมรับว่า กระแสความนิยมของรถชนิดนี้กลับมาดีขึ้นมาก ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากโลกออนไลน์ที่มีการนำเรื่องราวของรถชนิดนี้ไปเผยแพร่ในแง่มุมท่องเที่ยว จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไปแล้ว ทำให้มีผู้สนใจติดต่อจับจองมาเพื่อเหมาโดยสารพาเที่ยวรอบตัวเมืองตรัง เช่น ไปที่สถานีรถไฟตรัง หอนาฬิกา วงเวียนพะยูน ตึกชิโนโปรตุกีส และสตรีตอาร์ต เป็นต้น โดยมีค่าบริการชั่วโมงละ 250 บาท นั่งโดยสารได้ 4-5 คน