สลดใจ! พ่อติดยาพาลูกชายปั่นจักรยานตระเวนขโมยของกลางดึกทั่วเมืองหาดใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – ตำรวจหาดใหญ่ตามรวบตัวพ่อติดยาก่อเหตุตระเวนขโมยของกลางดึกทั่วเมืองหาดใหญ่ ซึ่งระหว่างก่อเหตุได้พาลูกชายวัย 11 ปี นั่งซ้อนท้ายไปก่อเหตุด้วย
วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเหตุพ่อซึ่งติดยาเสพติดปั่นจักรยานพาลูกชายอายุ 11 ปี นั่งซ้อนท้ายไปตระเวนลักทรัพย์กลางดึก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 7 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา โดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานโดยมีลูกชายนั่งซ้อนท้ายไปตามถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
และเมื่อปั่นผ่านร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ตู้เย็น ก็หยุดและคนเป็นพ่อเดินย้อนกลับมาขโมยของ โดยยืนสังเกตการณ์รอจังหวะปลอดคนจึงลงมือก่อเหตุ ขโมยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่พอจะเอาไปได้ โดยมีลูกชายยืนเฝ้าอยู่ใกล้ ๆ จากนั่นก็เข็นรถจักรยานมาหาพ่อเพื่อเอาของที่ขโมยมาได้ใส่ตะกร้าหน้ารถและพากันปั่นจักรยานออกไป ซึ่งน่าจะไปตระเวนก่อเหตุขโมยของไปเรื่อย ๆ
ล่าสุด ตำรวจชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่ ชุดปฏิบัติการณ์ที่ 2 นำโดย ร.ต.อ.ฐานุพงค์ บัวชุม รอง สว.สส.หัวหน้าชุด ภายใต้การควบคุมสั่งการของ พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.ฯ พ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.ฯ,พ.ต.ท.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.ฯ สามารถติดตามจับกุมชายคนนี้ได้แล้ว ทราบชื่อ นายสมคิด วรรณโณ อายุ 46 ปี หรือโอ โดยตามไปจับได้ที่บ้านพักริมทางรถไฟ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
แต่ว่าจับได้แค่ตัวส่วนรถจักรยานที่ปั่นไปก่อเหตุอ้างว่าถูกขโมยไปแล้ว ส่วนพวกสายไฟและของที่ขโมยมาในคืนเกิดเหตุได้เอาไปขายหมดแล้ว เอาเงินมากินมาใช้และซื้อยาไอซ์มาเสพ และเพิ่งเสพไอซ์มาเมื่อ 1 วันก่อนหน้านี้ เมื่อนำตัวไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็มีผลเป็นบวก พบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย แต่ตอนที่ตำรวจไปจับไม่พบลูกชายบอกว่าไม่รู้ออกไปเที่ยวที่ไหนแล้ว เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีน เข้าสู่ร่างกายโดยผิดกฎหมายและคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่