ชาวเมืองคอนโผกอดต้อนรับ “รองผู้ว่าฯ ธีระพงศ์” เจ้าตัวเผยดีใจได้กลับบ้านพร้อมทำหน้าที่เต็มกำลัง

นครศรีธรรมราช - นายธีระพงศ์ ช่วยชู เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชแล้ว คนรอรับแน่น เจ้าตัวดีใจได้กลับบ้านเผยพร้อมทำหน้าที่เต็มกำลัง ย้ำหมดหน้าที่ รองผวจ.ภูเก็ตแล้ว
วันนี้ (17 มิ.ย.) ที่หน้าอนุสาวรีย์พระยานครน้อย หน้าศาลากลางนครศรีธรรมราช นายธีระพงศ์ ช่วยชู เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับและมอบช่อดอกไม้จนเต็มลานหน้าอนุสาวรีย์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นหลายคนโผเข้ากอดและขอต้อนรับกลับบ้าน ท่ามกลางรอยยิ้มของทุกคนจนต้องมีการจัดแนวเพื่อเข้ามอบช่อดอกไม้อย่างต่อเนื่อง
นายธีระพงศ์ ช่วยชู ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าดีใจที่ได้กลับบ้านมาทำหน้าที่ที่บ้านเกิด ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจชีวิตนี้ตั้งใจในการทำงานจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และมั่นใจว่าทุกคนรู้จักนิสัยใจคอของผมเป็นอย่างดี ตั้งใจที่จะร่วมนำนครศรีธรรมราชสู่เป้าหมายตามที่ นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้วางนโยบายไว้
อย่างไรก็ตามภายหลัง นายธีระพงศ์ ได้ยืนยันว่าขณะนี้ได้พ้นหน้าที่จากจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการแล้ว ได้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเดินทางมายังนครศรีธรรมราช รับหน้าที่ที่บ้านเกิด ทุกอย่างจบลงที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยและมุ่งทำงานต่อไปที่นครศรีธรรมราชอย่างเต็มกำลัง
ขณะที่คนใกล้ชิดระบุว่า นายธีระพงศ์ ได้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตมาถึงบ้านพักที่นครศรีธรรมราชเมื่อช่วงค่ำของวานนี้ มีรายงานว่าที่บ้านพักเต็มไปด้วยเพื่อนฝูง มิตรสหายจำนวนมากมารอรับจนเต็มบ้านเช่นเดียวกัน ต่างแสดงความดีใจที่ได้มีคำสั่งย้ายจากภูเก็ตและได้กลับบ้าน
ซึ่งก่อนหน้านี้ นายธีระพงศ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่นครศรีธรรมราช เช่นเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอช้างกลาง นายอำเภอปากพนัง ป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น นายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ราว 2 ปี จนกระทั่งมีการโยกย้ายตามวาระ