“รองผู้ว่า รอมดอน” ขวัญใจคนสงขลา มารับตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่ ยันพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “รองผู้ว่า รอมดอน” ขวัญใจคนสงขลา เดินทางรับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แล้ว ยันมีความตั้งใจเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวภูเก็ตอย่างเต็มที่ และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
วันนี้ (17 มิ.ย.) นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ ซึ่งเป็นขวัญของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายจากตำแหน่งเดิม โดยก่อนเข้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายรอมดอนได้เข้าพบนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแนะนำตัวและรายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการเดินทางไปบรรยายพิเศษให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 85 ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต
หลังจากนั้น นายรอมดอน ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เข้าห้องทำงานในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเตรียมรับมอบหมายภารกิจและเริ่มต้นการทำงานร่วมกับส่วนราชการในจังหวัด
ซึ่งวันแรกของการเข้ารับตำแหน่ง นายรอมดอน ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ระบุเพียง ว่า เนื่องจากเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่ง จึงขอรอรับทราบภารกิจและการมอบหมายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก่อน ว่าจะรับผิดชอบงานด้านใดบ้าง
พร้อมยืนยันว่า มีความตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวภูเก็ตอย่างเต็มที่ และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
สำหรับนายรอมดอน หะยีอาแว ถือเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูง ที่เข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่จังหวัดภูเก็ตมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารหลายตำแหน่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ถึงทิศทางการบริหารงานหลังจากนี้.