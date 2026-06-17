คนร้ายลอบวางระเบิด 2 อส.ปัตตานีเจ็บขณะนำส่งผู้ป่วยยาเสพติด

ปัตตานี - คนร้ายลอบวางระเบิด อส.ขณะนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัด บาดเจ็บ 2 นาย กอ.รมนใภาค 4 ส่วนหน้าซัดคนร้ายมุ่งหวังผลกระทบต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันนี้ (17 มิ.ย.) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานว่า เวลา 09.30 น. เกิดเหตุลอบวางระเบิดอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี ในพื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย คือ นายหมู่ใหญ่ อิลยัส ดอเลาะ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มะลีกี เจ๊ะแว เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือ ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลปะนาเระเพื่อเข้ารับการรักษา ขณะที่อาการอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดจากพื้นที่ตำบลบ้านนอก เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในชุมชน
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุ ไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสภาพพื้นที่ และประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป