รัฐมนตรีท่องเที่ยว ลงพื้นที่เกาะสมุย รับทราบปัญาหา ชูนโยบายเที่ยวปลอดภัย

สุราษฎร์ธานี – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ชายหาดเฉวงบนเกาะสมุย สำรวจเก็บข้อมูล ปัญหาและอุปสรรค ทุกมิติ เน้นย้ำสร้างความเชื่อมั่น ชูนโยบายท่องเที่ยวปลอดภัย ก่อนอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์คู่รักชาวอินเดีย
วันนี้ ( 17 มิถุนายน 2569) นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ชายหาดเฉวง หมู่ 2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย ติดตามสำรวจเก็บข้อมูล จากลุ่มนักท่องเที่ยว และ กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทุกมิติ
ซึ่งนายสุรศักดิ์ ได้เดินทักทายกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มานั่งบริเวณชายหาด ระหว่างเดินทักทายนักท่องเที่ยวได้พบกับ 2 นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย พร้อมกับทักทายชวนคุย ซึ่ง 2 นักท่องเที่ยวอินเดียกล่าวว่าทั้งคู่เป็นคู่รักกัน และมาฉลองในวันเกิดที่เกาะสมุย เมื่อรัฐมนตรีทราบก็ได้แสดงความยินดี พร้อมกับเอ่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ให้กับคู่รักชาวอินเดีย
จากนั้นได้เดินไปคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการปล่อยเช่าเจ็ทสกี และ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ บนชายหาด เพื่อหาข้อมูล กับกลุ่มผู้ประกอบการเจ็ทสกี และ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจภูธรบ่อผุด
หลังจากนั้น นายสุรศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าว ว่า จากการลงพื้นที่ ปัญหาที่เห็นกับตาเลย คือปัญหาเรื่องถนนเลียบหาดเฉวง ถนนค่อนข้างเล็กคับแคบ และ เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเส้นนี้มีคนใช้สัญจรจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย เพราะฉะนั้น การปรับ สภาพถนนที่เหมาะให้ปลอดภัยขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ต้องนำไปแก้ไข อย่างเร่งด่วน เพราะนี่คือหน้าตาของเกาะสมุย
นอกจากนั้นยังมีเรื่องของไลฟ์การ์ด พบว่าปัจจุบันมีไลฟ์การ์ด ที่ช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย เป็นไลฟ์การ์ดอาสาสมัคร ซึ่งมีทั้งพนักงานของโรงแรมที่จ้างมา และ กลุ่มจิตอาสาเจ็ทสกี ที่เข้ามาช่วย แต่ก้ไม่เพียงพอในการดูแลนักท่องเที่ยว จำเป็นที่จะต้องยกระดับไลฟ์การ์ด ให้ครบทุกหาด ไม่ว่าจะเป็นหาดที่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ใกล้ หรือชายหาดที่อยู่ห่างไกล ก็ต้องดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยในการเล่นน้ำโดยเฉพาะหน้ามรสุม
รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลแก่นักท่อง ว่าช่วงไหนลงเล่นน้ำได้ ช่วงไหนลงเล่นน้ำไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำ การปักธงอย่างเดียว ตนเชื่อว่าไม่ทำให้นักท่องเที่ยวตระหนักมากนัก เพราะฉะนั้นความร่วมมือการมีแอปพิเคชั่น การทำสื่อหรือข้อแนะนำในการแจ้งเตือน ให้เป็นภาษาสากล หลากหลายภาษา เป็นสิ่งที่ทางกระทรวง ต้องทำร่วมกับผู้ประกอบการที่ต้องร่วมกันทำ อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นปัญหาเบื้องต้น
นายสุรศักดิ์ กล่าวอีกว่าเกาะสมุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครๆ ก็อยากมา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังเติบโตอยู่ จึงฝากไปถึงผู้ประกอบการบนเกาะสมุย เป็นคนสำคัญที่จะสร้างความประทับใจ ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนำข้อมูลที่ถูกต้อง การท่องเที่ยวที่ปลอดที่ภัย การให้ข้อมูลต่างๆที่จะเกิดประโยชน์ ก็เป็นแนวทางหนึ่งในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งในฐานะที่ตนดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตนมีความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกมิติ ไม่ว่าจะทางถนน ทางทะเล นักท่องเที่ยวต้องปลอดภัยอวัยวะต้องครบสามสิบสอง