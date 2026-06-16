ชาวบ้านร้อง กลิ่นจากโรงฆ่าไก่ ส่งผลกระทบ ขอหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไข

พังงา - ชาวบ้านสุดทน ร้องกลิ่นจากโรงฆ่าไก่ในพื้นที่ เมืองพังงา รบกวน รวมทั้งน้ำในคลองมีกลิ่นเหม็น ล่าสุด ปศุสัตว์พังงา นำคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ แนะจัดการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น ด้านโรงงานยืนยันว่าไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำ
วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2569) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา นำคณะกรรมการพิจารณางานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ (ไก่) ของบริษัทเอกชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหากลิ่นรบกวนและกรณีน้ำในคลองสาธารณะมีกลิ่นเหม็น พร้อมทั้งพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของสถานประกอบการ
ในการลงพื้นที่ คณะกรรมการได้รับฟังข้อมูลจากผู้ประกอบการและตรวจสอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยผู้แทนบริษัทชี้แจงว่า น้ำเสียที่เกิดจากการล้างพื้น ล้างขน และล้างอุปกรณ์ภายในโรงงาน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด ก่อนผ่านกระบวนการบำบัดและนำกลับมาใช้ประโยชน์บางส่วน ทั้งนี้ โรงงานยืนยันว่าไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง สำหรับปัญหากลิ่นรบกวนนั้น คาดว่าอาจเกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสียในช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางลมที่ส่งผลต่อการกระจายของกลิ่น โดยโรงงานอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางปรับปรุงระบบบำบัดเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
ด้านคณะกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและการลดผลกระทบด้านกลิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันและลดกลิ่นจากกระบวนการผลิตและบ่อบำบัด ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและชุมชน
สำหรับกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะ คณะกรรมการเห็นควรให้มีการตรวจสอบและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากหลายจุดในพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียด ก่อนนำผลมาประกอบการพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่อย่างโปร่งใส พร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันติดตามและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบ