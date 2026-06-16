พังงาเปิดปฎิบัติการบุกค้นเป้าหมายนอมินี พบ เปิดโรงแรมไม่มีใบอนุญาต-จ้างต่างชาติไม่มี Work Permit

พังงา - ฝ่ายปกครองพังงาสนธิกำลังตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยว 16 หน่วย ออกปฎิบัติการบุกตรวจเป้าหมายนอมินี พบเปิดโรงแรมไม่มีใบอนุญาตและจ้างต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำงาน
วันนี้ (16 มิ.ย.69 ) นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยเกียรติ วิริยสถิตกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำคณะทำงานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กว่า 16 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นธุรกิจเป้าหมายในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอท้ายเหมือง หลังรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐานและติดตามพฤติการณ์มาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 2 เดือน
ผลการตรวจค้นพบการกระทำผิดหลายกรณี ทั้งการประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และการให้ชาวต่างชาติทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทำผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายทันที ขณะที่อีกหลายจุดอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น และความเชื่อมโยงทางธุรกิจเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบผู้บริหารชาวต่างชาติในสถานประกอบการแห่งหนึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน จึงดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงของกิจการที่เกี่ยวข้องต่อไป
พล.ต.ต.ชัยเกียรติ เปิดเผยว่า คณะทำงานได้รวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการนอมินีอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การขอหมายค้นและหมายจับในครั้งนี้ และยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศไทย
ปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาติ หรือดำเนินกิจการอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการในพื้นที่ ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม แย่งโอกาสทางธุรกิจ แย่งงาน และรายได้ของคนไทย
จังหวัดพังงาพบธุรกิจที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีลักษณะนอมินี จำนวน 174 ราย โดยมีทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง 15 ราย และกลุ่มที่ต้องเฝ้าติดตามเป็นพิเศษ ซึ่งจะถูกตรวจสอบเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
จังหวัดพังงายืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างเข้มข้น ไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายเอาเปรียบคนไทย พร้อมขยายผลสู่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อปกป้องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และผลประโยชน์ของประชาชนชาวพังงาอย่างเป็นรูปธรรม