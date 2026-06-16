รังวัดที่ดินหาดราไวย์ หลังถูกร้องให้ตรวจสอบไม่พบก่อสร้างนอกเขต เจ้าของยินดีขยับให้พ้นจุดน้ำทะเลท่วมถึง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าหน้าที่ลงรังวัดแนวเขตที่ดินบริเวณหาดราไวย์ ซึ่งกำลังพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ริมหาดราไวย์ หลังชาวไทยใหม่ร้องเรียน ให้ตรวจสอบ หลังเจ้าของสร้างแนวกันดินบริเวณชายหาด เบื้องต้นพบการก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในโฉนด
จากกรณีมีการร้องเรียนของชาวไทยใหม่บ้านราไวย์ ให้ตรวจสอบการก่อสร้างบริเวณชายหาดราไวย์ ของบริษัทเอกชน ที่กำลังพัฒนาโครงการในพื้นที่ โดยการปักเสาลงบนชายหาด ซึ่งในเบื้องต้น ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตมีคำสั่งระงับการก่อสร้างที่อาจมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำบริเวณพื้นที่ชายหาดราไวย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา รวมทั้งในส่วนของเทศบาลตำบลราไวย์ก็ได้มีการสั่งระงับการก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าจะมีการแตรวจสอบแนวเขตที่ชัดเจน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ สำนักงานที่ดินพื้นที่ภูเก็ต ฝ่ายปกครอง สภ.ฉลอง และตัวแทนเจ้าของโครงการ รวมถึงตัวแทนภาคประชาชน อาทิ ผู้ช่วยสส.พรรคประชาชน และ ชาวไทยใหม่ในพื้นที่ ได้ร่วมตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ ประเภทโฉนดที่ดินเลขที่ 12592 เลขที่ดิน 48 มีเนื้อที่ 5 ไร่ และเลขที่ 12616 เลขที่ดิน 49 มีเนื้อที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ซอยแหลมกาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ในการตรวจสอบพบว่าที่ดินดังกล่าว มีแนวเขตทางด้านทิศใต้ติดต่อกับทะเล ซึ่งได้ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนกันดิน ซึ่งในสภาพปัจจุบันพบ ว่า พื้นที่ดังกล่าวถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามายังพื้นที่กรรมสิทธิ์ จนเป็นเหตุให้เกิดความวิตกกังวลของสังคมและประชาชนในพื้นที่ ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการบุกรุกพื้นที่ชายหาดสาธารณะหรือไม่ จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานที่เกี่ววข้องเข้าร่วมตรวจสอบในวันและเวลาดังกล่าว สามารถสรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้
1.) ช่างรังวัดผู้ดำเนินการพิสูจน์พิกัดตามกรรมสิทธิ์ที่ดิน ระบุว่า ไม่ปรากฎสิ่งก่อสร้างใดสร้างล้ำออกมานอกนอกเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.) เนื่องจากปัจจุบันสภาพพื้นที่ถูกน้ำกัดเซาะจนมีสภาพเว้าแหว่งเป็นหาดทราย และเป็นจุดที่เป็นกังวลของประชาชนในพื้นที่ ทางบริษัทฯ เจ้าของโครงการยินดีที่จะขยับแนวเขตใหม่ให้ขึ้นมาอยู่บนฝั่ง ที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง เพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้จะยื่นขอปรับปรุงแบบแปลนในการก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบของ อปท.อย่างเคร่งครัด
3.) ประเด็นการอยู่ร่วมกันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กับทางโครงการฯ ในการสัญจรเข้าไปยังศาสนสถาน ของพี่น้องประชาชนยังคงดำเนินต่อไปได้ตามปกติ