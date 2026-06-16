สีสันกลางสี่แยก! หนุ่มขายโรตีสายไหม แต่งชุด “เห้งเจีย” ตัวละครดังภาพยนต์จีน

กระบี่ - ฮือฮา! “เห้งเจีย” ตัวละครภาพยนต์จีนดัง โผล่กลางสี่แยกคลองจิหลาด แบกโรตีสายไหมขาย สร้างรอยยิ้มให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะชาวบ้านแอบแซวสงสัย เห้งเจีย หารายได้เสริม
วันนี้ ( 16 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อีกหนึ่งสีสันและเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านบริเวณสี่แยกไฟแดงคลองจิหลาด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อมีชายแต่งกายเป็น “เห้งเจีย” หรือราชาวานรจากวรรณกรรมไซอิ๋ว เดินถือถุงโรตีสายไหมเร่ขายอยู่กลางสี่แยก ท่ามกลางสายตาของประชาชนที่ต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้ด้วยความประทับใจ
ชายผู้สวมบทเห้งเจียรายนี้ทราบชื่อคือ นายบอย อายุ 45 ปี เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต พร้อมเพื่อนอีก 1 คน รวม 2 คน ตระเวนขายโรตีสายไหมตามแหล่งชุมชนและจุดที่มีผู้คนสัญจรจำนวนมาก โดยเลือกแต่งชุดแฟนซีเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสุขให้กับผู้พบเห็น
นายบอย เปิดเผยว่า โรตีสายไหมที่นำมาจำหน่ายขายในราคา ชุดละ 100 บาท แม้ในช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนัก แต่การแต่งชุดเห้งเจียช่วยให้ลูกค้าสนใจและเข้ามาอุดหนุนมากขึ้น หลายคนแวะซื้อเพราะความแปลกใหม่ บางคนขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ทำให้บรรยากาศการขายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ขณะที่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผ่านสี่แยกคลองจิหลาด ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ค่อยได้เห็นพ่อค้าแต่งกายแฟนซีออกมาขายของแบบนี้ จึงรู้สึกแปลกตาและช่วยสร้างสีสันให้กับเมืองกระบี่ โดยเฉพาะในช่วงที่การจราจรติดสัญญาณไฟแดง ผู้คนได้เห็น “เห้งเจียขายโรตีสายไหม” เดินไปมา ก็อดยิ้มตามไม่ได้
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเล็ก ๆ ที่สร้างความสุขให้กับผู้คนบนท้องถนน และสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของพ่อค้าแม่ค้าในการปรับตัวหารายได้ ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร จนกลายเป็นสีสันกลางสี่แยกดังของเมืองกระบี่ในเวลานี้