ด่วน! ครม.สลับเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ ภูเก็ต” ขึ้นรองปลัดมหาดไทย ตั้ง “โชตินรินทร์” นั่งผู้ว่าฯ ภูเก็ต สองรองชีฟู้ดลาภูเก็ตไปนคร-สงขลา แล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ครม.เห็นชอบโยกย้ายสลับตำแหน่ง ผู้ว่าฯภูเก็ต นั่ไปนั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สลับกับ “โชตินรินทร์” มานั่งเก้าอี้ผู้ว่าฯภูเก็ตแทน ขณะที่สองรองผู้ว่าฯ ซีฟู้ด “อดุลย์-ธีระพงศ์” ลาภูเก็ตเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่นครและสงขลา
วันนี้ (16 มิ.ย.69) นายอดุลย์ ชูทอง และนายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตแล้ว เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หลังถูกโยกย้ายท่ามกลางกระแสความสนใจจากสังคมเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ และประเด็นการจัดการปัญหาผู้มีอิทธิพลและทุนเทา
โดยกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ 1483/2569 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ให้ นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปรับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปรับราชการเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
โดยนายอดุลย์ ชูทอง เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบางส่วนมาร่วมส่งและให้กำลังใจ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย โดยเจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยความคิดเห็นหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ขณะที่ นายธีระพงศ์ ช่วยชู เดินทางออกจากบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต บริเวณถนนปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีข้าราชการและประชาชนบางส่วนมาร่วมส่งเช่นกัน พร้อมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
การโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังมีประเด็นร้อนในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย หลังนายกรัฐมนตรีแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า “รองซีฟู้ดจะย้ายผู้ว่าฯ” รวมถึงประเด็นเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนเทาในจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ ในพื้นที่มองว่าการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 ราย อาจเป็นแนวทางหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดแรงกดดันและคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น พร้อมเดินหน้าการบริหารราชการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ครม.ได้เห็นชอบ ย้ายนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ผู้ว่าฯ เซมเบ้) ขึ้นไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้ง นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทยมานั่งผู้ว่าฯ ภูเก็ต แทน