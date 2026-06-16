ททท.พังงา จับมือ อนุภาษฟอร์ด จัด “คาราวานรักษ์โลก ตะลุยกินทุเรียนาถึงสวน” กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น-ส่งเสริมสินค้าเกษตร

พังงา - ททท.พังงา จับมือ อนุภาษฟอร์ด ภูเก็ต จัด "คาราวานรักษ์โลก ตะลุยกินทุเรียนถึงสวน ภาค 3” (วันวานยังหวานอยู่) สร้างประสบการณ์กินทุเรียนถึงสวนให้นักท่อง รวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงกรีนซั่น และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา ร่วมกับ บริษัท อนุภาษฟอร์ด ภูเก็ต จำกัด จัดกิจกรรม “คาราวานรักษ์โลก ตะลุยกินทุเรียนถึงสวนภาค 3 (วันวานยังหวานอยู่) พร้อมจัดทำแพคเกจท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2569 เส้นทาง ภูเก็ต – พังงา – ภูเก็ต ในรูปแบบคาราวานรถยนต์ นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสื่อมวลชน กว่า 260 คน รถยนต์ 54 คัน เดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางอาหาร วัฒนธรรม และเกษตรกรรมของจังหวัดพังงา
ก่อนการดินทาง ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมตัวกันบริษัทอนุภาษฟอร์ด ภูเก็ต ถนนเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต ก่อนจะเดินทางไปรวมตัวกันอีกครั้งที่ประตูเมืองภูเก็ต โดยจะปล่อยขบวนรถออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 18 คัน เพื่อเดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์เบญญารัญ เพื่อย้อนเวลากลับไปในยุคต่างๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และสัมผัสฟิวอดีต จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Boonta by The Beach คาเฟ่ริมทะเลชายหาดนาใต้ ก่อนไปลิ้มชิมรสกับอาหารพื้นเมืองอร่อยๆ ที่ร้านมันโภชนา ร้านอาหารชื่อดังในย่านทับละมุ
ต่อด้วยการเดิน ทางไปชิมทุเรียนในสวนต่างๆ ที่มีการจัดเตรียมไว้ อาทิ สวนก๋ง สวนลุงประภาส (ก๋งซิ่น) สวนลุงอำนวย สวนป้านุช ลุงเปีย เป็นต้น พร้อมเข้าเยี่ยมชม The Board Factory ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดแห่งเดียวในประเทศไทย ก่อนเข้าที่พัก พร้อมร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงและมินิคอนเสิร์ตจาก “ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง” ศิลปินชื่อดังยุค 90 ภายใต้ธีม “วันวานยังหวานอยู่” ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เขาหลัก
นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผอ.ททท.พังงา กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพที่มีแนวโน้มเดินทางซ้ำและมีการใช้จ่ายสูง เพื่อกระตุ้นการเดินทางเข้าสู่จังหวัดพังงาในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งเป็น Green Season โดยนำฤดูกาลผลไม้มาเป็นจุดขายสำคัญ โดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ เพื่อสร้างการเดินทางอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ ททท.สำนักงานพังงา ไม่ได้ขายผลไม้อย่างเดียว แต่ขายประสบการณ์การท่องเที่ยวถึงสวน จึงได้เปิดตัวสวนผลไม้ 34 สวนทั่วจังหวัด เชื่อมโยงกับโรงแรมที่พัก 30 แห่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างประสบการณ์ความประทับใจให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งกินทุเรียนใต้ต้นและพูดคุยกับเจ้าของสวนโดยตรง เที่ยวสวน ชมผลไม้ เรียนรู้วิถีเกษตร และพักค้างในพื้นที่
นอกจากการจัดคาราวานรักษ์โลก ตะลุยกินทุเรียนถึงสวนภาค 3 ททท.สำนักงานพังงา ได้เชิญบริษัทนำเที่ยวจากหาดใหญ่ สงขลา กระบี่ ดันตลาดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยตอนล่าง ใกล้เคียงและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มมาเลเซียและสิงคโปร์มาท่องเที่ยวสวนผลไม้พังงามากขึ้น เน้นการสร้าง “ประสบการณ์จริง” นักท่องเที่ยวจะได้กินทุเรียนถึงสวน เรียนรู้จากเกษตรกร และสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชน สะท้อนการยกระดับเกษตรกรจาก ผู้ผลิต สู่ เจ้าบ้าน ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วง Green Season สร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
ภายในกิจกรรมได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกิจกรรม Surf ซึ่งเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดพังงา ควบคู่กับการขับเคลื่อนสินค้าทางการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพักค้างคืน เพิ่มการใช้จ่ายต่อทริปและสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์จังหวัดพังงาในฐานะแหล่งท่องเที่ยว