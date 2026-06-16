ผู้ว่าฯลงมีดแรกตัดเครือปฐมฤกษ์กล้วยหอมสายพันธุ์ระดับโลกผลิดอกออกผลที่พัทลุง

พัทลุง - เกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประสบความสำเร็จปลูกกล้วยหอมทองส่งร้านสะดวกซื้อพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง นำสายพันธุ์ระดับโลก “กรอส มิเชล” มาต่อยอด ผู้ว่าฯ พัทลุงลงมีดแรกตัดเครือปฐมฤกษ์ใน จ.พัทลุง
วันนี้ (16 มิ.ย.) ที่สวนกล้วยหอมของนางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว เกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะกล้วยหอมทองที่ผลิตส่งจำหน่ายให้แก่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่
ล่าสุด นางสาวรัตน์ตกาได้ต่อยอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการปลูกกล้วย โดยนำกล้วยหอมสายพันธุ์ “กรอส มิเชล” หรือ Gros Michel ซึ่งเป็นสายพันธุ์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติ ความหอม และคุณภาพของผลผลิต มาทดลองปลูกในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จนเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี สร้างความสนใจให้แก่วงการเกษตรและผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูก พร้อมร่วมติดตามความสำเร็จของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในการผลิต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เป็นผู้ลงมีดแรกตัดเครือกล้วยหอม “กรอส มิเชล” ปฐมฤกษ์ นับเป็นเครือแรกที่ให้ผลผลิตในพื้นที่จังหวัดพัทลุง” สะท้อนถึงศักยภาพของเกษตรกรไทยในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจทางเลือกที่มีมูลค่าสูง และตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงมีศักยภาพด้านการเกษตรสูง และพร้อมสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ กล้านำพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่มาทดลองปลูก ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรในอนาคต ปลูกและพัฒนาเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่
“ดังนั้นขอเชิญชวนประชาชนทั้งภายในจังหวัดเราเอง และนอกจังหวัด ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ มาอุดหนุนเกษตรกร ซึ่งเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ ได้นำผลการวิจัย นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผลไม้ที่มีชื่อ เพื่อให้สู่ผู้บริโภคและประชาชนอย่างคุ้มค่า และปลอดภัยที่สุด ขอเชิญชวนประชาชนมาบริโภคกล้วยที่มีคุณภาพของจังหวัดพัทลุงกันมากๆ
นางสาวรัตน์ตกา แป้นแก้ว เกษตรกรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กล่าวว่า ตอนนี้ก็ได้เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอม สายพันธุ์คอส มิเชล (Gros Michel) หรือว่ากล้วยหอมที่ส่งร้านสะดวกซื้อ ตอนนี้ปลูกประมาณ 5,000 ต้น ใช้แรงงานในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ เด็กวัยรุ่นต่าง ๆ ช่วยกันการทำงาน ถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องโรคต่าง ๆ ก็จะเป็นเกษตรอำเภอที่มาช่วยดูแลมาสอนให้ ทำอย่างไรให้ต้นกล้วยได้สวย ให้ต้นกล้วยไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อรา
สำหรับผลผลิตนั้น ตกเครือละ 20-25 กิโลกรัม คาดว่าชุดนี้มี 800 ต้น ประมาณ 12 ตันก็ประมาณ 200,000 กว่าบาท ซึ่งจะตัดได้ในอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า ส่งจำหน่ายร้านสะดวกซื้อและห้างใหญ่ สาขาทั่ว 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
สำหรับกล้วยหอมสายพันธุ์ “กรอส มิเชล” ถือเป็นกล้วยหอมที่เคยได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในตลาดโลก มีจุดเด่นด้านรสชาติหวานหอม เนื้อแน่น และคุณภาพผลผลิตที่โดดเด่น การที่ปลูกและให้ผลผลิตได้ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัด และอาจต่อยอดสู่การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรคุณภาพของพัทลุงในอนาคต