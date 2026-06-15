มท.สั่งย้ายด่วน 2 รองผู้ว่าฯภูเก็ต หลังนายกเดือดกลางวงประชุมมหาดไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มหาดไทยสั่งย้ายด่วน 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปนครศรีธรรมราชและสงขลา หลังนายกเดือดกลางวงประชุมมหาดไทยปมรองผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งย้ายผู้ว่าฯ รองซีฟู๊ด กับผู้มีอิทธิพลหาดบางเทา
วันนี้ ( 15 มิ.ย.69 ) กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 5 ราย ตามคำสั่งที่ 1483/2569 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย
1. นางวจิราพร อมาตยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
2. นายธีระพงศ์ ช่วยชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โยกย้ายเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต แทน
4. นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
5. นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
โดยใหมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งในวันที่ 16 มิถุนายน 2569
อย่างไรก็ตาม การโยกย้าย 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากมีกระแสข่าวรองผู้ว่าฯ สั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอนุทิน ชาญวีระกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการสอบถามและสั่ง พร้อมทั้งถามหารองซีฟู้ดถึงกระแสข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต