อบจ.นราธิวาสพร้อมเดินหน้าปรับปรุงสนามกีฬา หลังนรายูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก 3

นราธิวาส – อบจ.นราธิวาสพร้อมเดินหน้าปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส รองรับการแข่งขันไทยลีก 2 เพื่อโอกาสของชาวนราธิวาสทั้งนักบอลและผู้ชม หลังนรา ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ไทยลีก 3
วันนี้ (15 มิ.ย.) นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือกับทีมงานจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรฐานการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ไทยลีก 2
การประชุมครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านกีฬาและโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดนราธิวาส โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสนามแข่งขัน ระบบไฟส่องสว่าง ห้องพักนักกีฬา พื้นที่สื่อมวลชน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ชม ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อให้สนามมีความพร้อมรองรับการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างครบถ้วน
ขณะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนั้นได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกีฬาและการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงสนามกีฬาในครั้งนี้ไม่เพียงเพื่อรองรับการแข่งขันไทยลีก 2 เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางด้านกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้สามารถรองรับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต้อนรับนักกีฬา ทีมงาน ผู้ตัดสิน สื่อมวลชน และแฟนฟุตบอลจากทั่วประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาส และร่วมผลักดันจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาที่สำคัญของพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป