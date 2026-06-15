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TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx สร้างโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx เดินหน้าผลักดันสงขลาไมซ์ซิตี้ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ต่อยอดศักยภาพตลาดนักเดินทางไมซ์มุสลิม พร้อมยกระดับภาคใต้สู่จุดหมายปลายทางด้านการประชุมและธุรกิจระดับภูมิภาค

วันนี้ (15 มิ.ย.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดงาน “Southern Muslim Business ConEx: The Opportunity for Songkhla MICE City” ภายใต้แนวคิดตลาดนักเดินทางไมซ์มุสลิม โอกาสสำหรับสงขลาไมซ์ซิตี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี รองผู้อำนวยการทีเส็บ ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์จากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 160 คน


การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในตลาดนักเดินทางมุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดคุณภาพที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาในหัวข้อ ตลาดนักเดินทางไมซ์มุสลิม โอกาสสำหรับสงขลาไมซ์ซิตี้ โดยผู้แทนจากภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและบริการ การยกระดับมาตรฐานฮาลาล รวมถึงการให้บริการที่คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเดินทางมุสลิม

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการจัดแสดง Muslim-Friendly Showcases จากผู้ประกอบการศักยภาพกว่า 15 ราย จากหลายจังหวัดในภาคใต้ ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยวชุมชน สุขภาพและเวลเนส ตลอดจนสินค้าและบริการฮาลาล สะท้อนความพร้อมของภาคใต้ในการรองรับตลาดนักเดินทางมุสลิมอย่างครบวงจร

ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี รองผู้อำนวยการ TCEB กล่าวว่า ภาคใต้มีความพร้อมโดยธรรมชาติในการต้อนรับนักเดินทางมุสลิม ทั้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหาร และเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจความต้องการของตลาดอยู่แล้ว TCEB จึงมุ่งเชื่อมโยงศักยภาพดังกล่าวเข้ากับโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อยกระดับจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว สู่การเป็นพื้นที่รองรับการประชุม การเดินทางเพื่อธุรกิจ และกิจกรรมสร้างแรงจูงใจสำหรับตลาดมุสลิมในระดับภูมิภาค อันจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ระดับนานาชาติในอนาคต















TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx สร้างโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก
TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx สร้างโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก
TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx สร้างโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก
TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx สร้างโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก
TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx สร้างโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก
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