TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx สร้างโอกาสธุรกิจสู่ตลาดโลก

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – TCEB จัดงาน Southern Muslim Business ConEx เดินหน้าผลักดันสงขลาไมซ์ซิตี้ เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ ต่อยอดศักยภาพตลาดนักเดินทางไมซ์มุสลิม พร้อมยกระดับภาคใต้สู่จุดหมายปลายทางด้านการประชุมและธุรกิจระดับภูมิภาค
วันนี้ (15 มิ.ย.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดงาน “Southern Muslim Business ConEx: The Opportunity for Songkhla MICE City” ภายใต้แนวคิดตลาดนักเดินทางไมซ์มุสลิม โอกาสสำหรับสงขลาไมซ์ซิตี้ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี รองผู้อำนวยการทีเส็บ ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย และภาคีเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์จากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 160 คน
การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในตลาดนักเดินทางมุสลิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มตลาดคุณภาพที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษและเวทีเสวนาในหัวข้อ ตลาดนักเดินทางไมซ์มุสลิม โอกาสสำหรับสงขลาไมซ์ซิตี้ โดยผู้แทนจากภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและบริการ การยกระดับมาตรฐานฮาลาล รวมถึงการให้บริการที่คำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเดินทางมุสลิม
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการจัดแสดง Muslim-Friendly Showcases จากผู้ประกอบการศักยภาพกว่า 15 ราย จากหลายจังหวัดในภาคใต้ ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยวชุมชน สุขภาพและเวลเนส ตลอดจนสินค้าและบริการฮาลาล สะท้อนความพร้อมของภาคใต้ในการรองรับตลาดนักเดินทางมุสลิมอย่างครบวงจร
ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี รองผู้อำนวยการ TCEB กล่าวว่า ภาคใต้มีความพร้อมโดยธรรมชาติในการต้อนรับนักเดินทางมุสลิม ทั้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม อาหาร และเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจความต้องการของตลาดอยู่แล้ว TCEB จึงมุ่งเชื่อมโยงศักยภาพดังกล่าวเข้ากับโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อยกระดับจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว สู่การเป็นพื้นที่รองรับการประชุม การเดินทางเพื่อธุรกิจ และกิจกรรมสร้างแรงจูงใจสำหรับตลาดมุสลิมในระดับภูมิภาค อันจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนสงขลาให้ก้าวสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ระดับนานาชาติในอนาคต