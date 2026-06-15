ร้านสวนผลไม้น้ำตกเฮียหนังที่เบตงจัดบุฟเฟต์ทุเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ยะลา - ร้านสวนผลไม้น้ำตกเฮียหนัง อ.เบตง จ.ยะลา จัดบุฟเฟต์ทุเรียนหลากสาพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองในราคาหัวละ 400 บาทในเวลา 2 ชม. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
วันนี้ (15 มิ.ย.) ที่ร้านสวนผลไม้น้ำตกเฮียหนัง ถนนเทศจินดา อ.เบตง จ.ยะลา ได้จัดบุฟเฟต์ทุเรียนเมืองเบตง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้คนไทยและชาวมาเลเซียได้ลิ้มรสชาติทุเรียนเมืองเบตงที่อร่อยหอมหวานรสชาติแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้าน
นายทินกร แซ่เลี่ยง เจ้าของร้านสวนผลไม้น้ำตก เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและคนไทยสามารถรับประทานทุเรียนรอบละ 90 นาที แบบไม่อั้นในราคาหัวละ 400 บาท แต่ถ้าหากกินทุเรียนหมดร้านทางร้านไม่คิดเงินเลย ซึ่งมีทุเรียนหลากสายพันธุ์ให้ได้ลิ้มลอง เช่น ทุเรียนบ้านเบตง ทุเรียนมูซังคิง ทุเรียนหนามดำ ซึ่งมีชาวมาเลเซียต่างเข้าแถวต่อคิวนำทุเรียนที่ปลอกแล้วเป็นพูๆ ใส่จานไปนั่งรับประทานที่ทางร้านได้เตรียมไว้ให้ด้วยความเอร็ดอร่อย พร้อมทั้งได้พูดคุยถึงรสชาติมันสุดคุ้มกับเงินที่เสียไป 400 บาท
โดยสามารถเข้ามารับประทานได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ไปจนถึง 22.00 น. ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและชาวไทยต่างเข้าคิวเพื่อรอกินทุเรียนแบบไม่อั้น ซึ่งการจัดบุฟเฟต์ทุเรียนถือว่าส่วนหนึ่งเป็นการช่วยเหลือชาวสวนทุเรียน และได้ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กับมาฟื้นตัวโดยเร็วอีกครั้งหนึ่งจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย
นายทินกร แซ่เลี่ยง เจ้าของร้านสวนผลไม้น้ำตก เปิดเผยอีกว่า วันนี้บรรยากาศหลังจากการเปิดบุฟเฟต์ทุเรียน มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียต่างเดินทางมารอคิวตั้งแต่ช่วงเช้า โดยทางร้านได้เตรียมทุเรียนมากว่า 1,500 กก. นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มากินทุเรียนบางคนชอบทุเรียนขนาดสุกหล่น บางคนชอบสุกปานกลางบางคนชอบแบบนิ่ม ซึ่งทางร้านมีให้เลือกทุกสายพันธุ์และยังมีผลไม้พื้นถิ่น อย่างส้มโชกุน มังคุด ที่ตัดใหม่สดจากสวนมาให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติผลไม้เมืองเบตงอีกด้วย