ชาวบ้านร้องบ่อขยะนครตรังพ่นพิษ เผชิญกลิ่นเหม็นและกองทัพแมลงวันถล่มนานกว่า 5 เดือน

ตรัง - บ่อขยะนครตรังพ่นพิษ ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเผชิญกลิ่นเหม็นและกองทัพแมลงวันถล่ม ต้องนอนในมุ้งและงดทำกับข้าวหวั่นโรคระบาด ตรวจพบสัญญาจ้างเอกชนจัดการขยะหมดอายุ ขยะใหม่ใน 5 เดือนตกค้างแล้วกว่า 2 หมื่นตัน
วันนี้ (15 มิ.ย.) ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางรัก อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ประกอบด้วย ชุมชนหมู่ที่ 1 , 3 และ หมู่ที่ 5 ประชากรรวมหลายพันคน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับบ่อกำจัดขยะของเทศบาลนครตรัง หรือ บ่อขยะทุ่งแจ้ง ได้รวมตัวกันร้องเรียนหลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากปัญหากลิ่นขยะเหม็นรบกวน ปัญหาน้ำเสียที่ไหลลงมาจากบ่อขยะ โดยเฉพาะปัญหาฝูงแมลงวันระบาดจากบ่อขยะสู่ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 5 ซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อขยะมากที่สุด อีกทั้งยังมีกองทัพแมลงวันจำนวนมากลงมารวบกวนชาวบ้านในชุมชน จนทุกครัวเรือนใช้ชีวิตประจำวันค่อนข้างยากลำบากจากการรบกวนของฝูงแมลงวัน
ชาวบ้านต้องนำแผ่นกาวดักแมลงวันมาคอยดักจับวันละนับ 10 แผ่น หลายบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็กต้องนอนในมุ้ง และไม่สามารถประกอบอาหารรับประทานได้ เนื่องจากมีแมลงวันรบกวนอยู่ตลอด หลายครั้งที่แมลงวันรุมตอมหรือหล่นลงไปในภาชนะใส่อาหารก็ต้องเททิ้งทันที ทั้งนี้ สถานการณ์กลิ่นรบกวนและแมลงวันแพร่ระบาดได้เริ่มเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา รวมกว่า 5 เดือนแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลแก้ปัญหาผลกระทบของชุมชนแต่อย่างใด
นางณัตติญา (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 5 .ต.บางรัก กล่าวว่า ตนอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา 18 ปีแล้ว ไม่เคยพบแมลงวันมากขนาดนี้มาก่อน ปีนี้มีแมลงวันจำนวนมาก ต้องเอากาวดักแมลงวันมาดักจับ ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้อากาวดักแมลงวันมาแจกจ่ายให้กับลูกบ้าน แมลงวันเยอะบินว่อนจนไม่สามารถทำกับข้าวปรุงอาหารได้เลย เพราะมันบินลงกระทะและหม้อ จนต้องทิ้งอาหารมื้อนั้นไปเลยก็มี ทุกวันจะใช้กาวดักอย่างน้อยวันละ 2 แผ่น บางมีก็เยอะมากต้องใช้กาวดัก วันละ 4-5 แผ่น ปีที่ผ่านมาแมลงวันจะมีมากในช่วงฤดูกาลผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน แต่ปีนี้มีมากจริงๆ ชุมชนเราอยู่ใกล้บ่อขยะพอเขารื้อขยะกลิ่นก็มาแมลงวันก็เยอะ
ทั้งนี้ ปัญหาบ่อขยะทุ่งแจ้งของเทศบาลนครตรังมีมาช้านาน เนื่องจากบ่อขยะได้เปิดใช้มาเป็นระยะเวลานานเกือบ 30 ปี ทำให้บ่อเริ่มเต็ม โดยเริ่มแรกในอดีตได้มีการทำสัญญาขอใช้พื้นที่ฟรีจาก อบต.บางรักเพื่อทำเป็นบ่อกำจัดขยะ ใช้วิธีการกำจัดขยะมาแล้วหลากหลาย เช่น การฝังกลบ โดยล่าสุดใช้วิธีการกำจัดแบบเชิงกลชีวภาพ หรือ MBT โดยเอกชนผู้รับจ้างจากเทศบาลนครตรังเพิ่งสิ้นสุดสัญญาจ้างลง ทำให้ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2569 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 5 เดือน เทศบาลนครตรังทำได้เพียงนำขยะใหม่ในแต่ละวันมาเทกองรวมไว้ ผนวกกับขยะที่รับจาก อปท.ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ทำให้มีปริมาณขยะใหม่ตกค้างเป็นจำนวนมาก โดยข้อมูลพบว่ามีขยะใหม่เข้าสู่บ่อขยะวันละ 120-150 ตัน ปัจจุบันมีขยะใหม่สะสมรวมไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัน โดยไม่มีการกำจัดหรือบริหารจัดการใด ๆ เพียงแต่เมื่อกองสูงก็มีการนำเครื่องจักรมาเกลี่ย ทำให้เมื่อเข้าสู่หน้าฝนได้สร้างผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และวางไข่ของแมลงวันเป็นอย่างดี
รายงานข่าวแจ้งว่า อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า แม้จะหมดสัญญาการจัดการขยะของเอกชนไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีความเคลื่อนไหวในกระบวนการกำหนด TOR หรือรายละเอียดเพื่อจัดจ้างให้มีการกำจัดขยะออกมาจากฝ่ายเทศบาลนครตรังแต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีมาตรการฉุกเฉินเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นใด ๆ ออกมา ทั้งที่ในอดีตเทศบาลฯ เคยอนุมัติงบฉุกเฉินโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วย เช่น การฝังกลบ การถมดินกลบทับ หรืออื่นๆ แต่ครั้งนี้กลับไม่มีการจัดการแก้ปัญหาใด ๆ โดยอ้างว่าสัญญาการขอใช้ที่ดินจาก อบต.บางรักได้หมดอายุลงนานแล้ว ทำให้เทศบาลไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้
ขณะที่ฝ่ายชาวบ้านในพื้นที่ และ อบต.บางรัก ได้เรียกร้องให้เทศบาลนครตรังนำเสนอและแสดงแผนการจัดการขยะที่มีความเหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิธีการ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เพื่อการันตีความมั่นใจของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านได้รับบทเรียนผลกระทบความเดือนร้อนมายาวนาน แต่ก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนจากเทศบาลนครตรัง มีแต่เพียงคำพูดในเวทีประชาคมจากปากนายกเทศมนตรีนครตรังว่า จะบริหารจัดการอย่างเรียบร้อย ไม่ส่งผลกระทบ ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากเกิดความกังวลและไม่มั่นใจ
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการทำประชาคม 2 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตขอใช้พื้นที่ต่อให้กับเทศบาลนครตรัง โดยครั้งที่ 1 เป็นการทำประชาคมแบบรวม ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่อนุญาต อย่างไรก็ตามได้มีการทำประชาคมครั้งที่ 2 โดยแยกเป็นรายหมู่บ้าน โดยเสียงส่วนใหญ่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้ แต่เทศบาลนครตรังต้องนำเสนอแผนการบริหารจัดการขยะมาเพื่อพิจารณาด้วย โดยวันนี้ (15 มิ.ย.69) จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งระหว่าง อบต.บางรัก เทศบาลนครตรัง ตัวแทนชุมชน จากนั้นในวันที่ 19 มิ.ย.69 สภาอบต.บางรัก จะพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ได้หรือไม่
ขณะที่ นพ.รักษ์ บุญเจริญ นายกเทศมนตรีนครตรัง ผอ.สำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหากลิ่นจากบ่อกำจัดขยะ พร้อมรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชน ภายหลังได้รับแจ้งข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบเกี่ยวกับปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมี นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาลนครตรัง และนายสุวิทย์ มักคุ้น ผู้อำนวยการสำนักช่าง
นพ.รักษ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่เกิดจากขยะที่รับเข้าใหม่ในแต่ละวันซึ่งมีปริมาณจำนวนมาก และในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องจะยิ่งส่งผลให้กลิ่นจากการย่อยสลายของขยะแพร่กระจายได้มากกว่าปกติ เทศบาลนครตรังเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ และได้เร่งดำเนินมาตรการลดผลกระทบดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด
เทศบาลนครตรังตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ (EM) เพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ การฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวันในพื้นที่บ่อขยะ รวมทั้งดำเนินการโรยปูนขาวในพื้นที่บ่อขยะและบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเพาะพันธุ์แมลงวัน เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการฟักตัวของไข่แมลงวัน ลดปัญหาการแพร่ระบาดของแมลงพาหะนำโรค ตลอดจนลดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
“เทศบาลนครตรังขออภัยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และขอยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต่อไป” นพ.รักษ์ ระบุ