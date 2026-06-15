รองนายกฯ และ รมว.อว ตรวจเยี่ยมอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ม.อ. หนุน “South Innovation Bridge” ขยายผลนวัตกรรมใช้ประโยชน์จริง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งได้เดินทางมายังจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงภายใต้กิจกรรม South Innovation Bridge : Innovation Linkage for Utilization and Southern Economic Development ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ นำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมศักยภาพและทิศทางการขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อพัฒนาภูมิภาค และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนและการขยายผลเพื่อพัฒนาภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ภายในกิจกรรม ม.อ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตร จัดแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใน 5 โซนสำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่นวัตกรรมเพื่อการขยายผลเชิงพื้นที่ นวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ โซน Startup จากนักศึกษา โซน Halal Gateway และโซนนวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อนำเสนอ “ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จริง” ในระดับชุมชน อุตสาหกรรม และระดับประเทศ สะท้อนศักยภาพระบบนิเวศนวัตกรรมภาคใต้ที่พร้อมต่อยอดสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
ไฮไลต์นวัตกรรมเพื่อขยายผลพัฒนาภูมิภาค ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่
- นวัตกรรมไบโอดีเซลสำหรับภาคการเกษตรและประมง ที่เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิง สร้างรายได้จากการรวบรวมน้ำมันใช้แล้ว และสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของชุมชน
นวัตกรรมเครื่องแปลงขยะอินทรีย์และเศษวัชพืชร่วมกับจุลินทรีย์เฉพาะสายพันธุ์ ยกระดับการจัดการเศษอาหาร มูลสัตว์ และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร สู่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero Emissions ในระดับชุมชนและภูมิภาค
- นวัตกรรมการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนด้วย RSPO เพื่อยกระดับการผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มโอกาสทางการตลาดที่มีมูลค่าสูง ควบคู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- นวัตกรรมยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสำหรับงานหัตถกรรมจักสาน ต่อเติมมูลค่ายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาพลาสติกจากปิโตรเคมี และหนุนเศรษฐกิจสีเขียวตามแนวทาง BCG Economy
ด้าน นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียม มีการจัดแสดง Dolphins Glasses นวัตกรรมเพื่อผู้พิการทางสายตาที่ใช้หลักการเสียงสะท้อน (Human Echolocation) ช่วยฝึกการรับรู้สภาพแวดล้อมและการนำทาง เพิ่มความปลอดภัยและความเป็นอิสระในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมต่อยอดการใช้งานในโรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ และหน่วยงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
ขณะเดียวกัน โซนนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสุขภาพ นำเสนอผลงานที่มีศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราทางการแพทย์ และกลุ่ม โพรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ที่ต่อยอดได้หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอาหาร เวชสำอาง อาหารเสริม อาหารสัตว์ สะท้อนความพร้อมของงานวิจัยไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพ
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ผ่านวิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเพาะเลี้ยงปะการัง เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟื้นตัวของแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนความมั่นคงทรัพยากรประมงและการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน
ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้มอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเน้น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ขยายผลนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศ (2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) ให้เข้มแข็ง (3) ยกระดับเศรษฐกิจจากศักยภาพและอัตลักษณ์พื้นที่ โดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมฮาลาล และ (4) พัฒนากำลังคนแห่งอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่
กิจกรรม South Innovation Bridge สะท้อนบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรมของภูมิภาค และกลไกสำคัญในการผลักดันงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และเสริมความเข้มแข็งให้การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงต่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาว