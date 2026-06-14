ระทึก! คนร้ายลอบบึ้มพิธีเปิดงานกีฬาพิเทนเกมส์ จ.ปัตตานี

ปัตตานี – เกิดเหตุระเบิดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพิเทนเกมส์ ประจำปี 2569 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี หลัง จนท.เข้าเก็บกู้ระเบิดลูกแรกได้แล้ว โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (14 มิ.ย.) เมื่อเวลา 16.00 น. พ.ต.อ.สมบัติ ซุ้นหั้ว ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จะ.ปัตตานี ได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ม.1 บ้านข่าลิง ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพิเทนเกมส์ ประจำปี 2569 จึงสั่งการนำเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ พบว่าภายในสนามกีฬามีประชาชนและเยาวชนจำนวนมากกำลังเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา โดยบริเวณประตูทางเข้าสนามใกล้พุ่มหญ้าภายในสวนยางพารา เจ้าหน้าที่ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องชนิดตั้งเวลาน้ำหนักประมาณ 2 กก. บรรจุในกล่องเหล็กสี่เหลี่ยม จึงดำเนินการเก็บกู้ได้อย่างปลอดภัยก่อนนำไปตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กระทั้งระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่และเป็นช่วงพิธีเปิดเสร็จสิ้น ปรากฎว่าได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกครั้งบริเวณข้างสนามกีฬาห่างจากจุดพบระเบิดลูกแรกประมาณ 50 เมตร ส่งผลให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว เจ้าหน้าที่ต้องรีบหาที่กำบัง ขณะที่ประชาชนที่อยู่ภายในสนามต่างแตกตื่นและวิ่งหลบหาที่ปลอดภัยกันกันจ้าละหวั่น โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าปิดล้อมพื้นที่และตรวจสอบจุดระเบิด พบว่าระเบิดลูกที่สองมีลักษณะเดียวกันกับลูกแรก จึงรวบรวมชิ้นส่วนระเบิดไว้เป็นหลักฐาน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพยานแวดล้อม เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นหน่วยความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ ที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความหวาดกลัวและความปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุได้วางแผนมาเป็นอย่างดี อาศัยช่วงที่มีการจัดกิจกรรมและมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม ก่อนลักลอบนำระเบิดมาซุกซ่อนไว้ภายในบริเวณงาน