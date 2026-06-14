ไลฟ์การ์ดภูเก็ต แจ้งเตือนพบ “แมงกะพรุนหมวกเรือรบโปรตุเกส” 3 หาดดัง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไลฟ์การ์ดภูเก็ตแจ้งเตือน! พบ “แมงกะพรุนหมวกเรือรบโปรตุเกส” 3 ชายหาดดัง เตือนห้ามสัมผัส เสี่ยงพิษรุนแรง
วันนี้ (14 มิถุนายน 2569 ) เพจPhuket Lifegaurd Service ได้โพสต์ภาพ 2ภาพ เป็นภาพการตักแมงกะพรุนหมวกเรือรบโปรตุเกส (Portuguese Man-o-War) ใส่แก้ว พร้อมระบุว่า เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำชายหาดในจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ชายหาด หลังตรวจพบ แมงกะพรุนหมวกเรือรบโปรตุเกส (Portuguese Man-o-War) บริเวณชายหาดสำคัญ 3 แห่ง ได้แก่ หาดในหาน หาดกะตะน้อย และหาดกะตะ โดยได้เพิ่มการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ระบุว่า แมงกะพรุนหมวกเรือรบโปรตุเกสเป็นสัตว์ทะเลที่มีพิษรุนแรง แม้จะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นบนชายหาดแล้ว ก็ยังสามารถปล่อยพิษและทำให้เกิดอันตรายได้ หากสัมผัสจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน ผิวหนังบวมแดง เป็นผื่น และในบางรายอาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาโดยด่วน
ทั้งนี้ ไลฟ์การ์ดขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเพิ่มความระมัดระวังขณะลงเล่นน้ำทะเล สังเกตพื้นที่โดยรอบก่อนลงน้ำ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนหรือสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ไม่ทราบชนิด
หากพบแมงกะพรุนลักษณะดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดที่ประจำอยู่ในพื้นที่ทันที และหากถูกพิษแมงกะพรุน ให้รีบขึ้นจากน้ำ แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการปฐมพยาบาลและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว
เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรับทราบ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแมงกะพรุนพิษในช่วงนี้.