ปชช.บ่นเสียดายแหล่งท่องเที่ยวตรังอันดามันเกตเวย์สุดเงียบเหงา

ตรัง - ประชาชนเสียดายโครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว “ตรัง อันดามัน เกตเวย์” วงเงิน 35 ล้านบาท ที่ช่วงหลังสุดเงียบเหงาและสภาพเริ่มทรุดโทรม ด้าน ส.ส.ในพื้นที่รุดเข้าตรวจสอบเตรียมนำเรื่องเข้าสภาฯ แก้ไขด่วน
วันนี้ (14 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งข้อมูลจากประชาชนถึงโครงการก่อสร้าง “ตรัง อันดามัน เกตเวย์” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติ ด้วยวงเงิน 35 ล้านบาท ตามแผนพัฒนาจังหวัด ที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงตรัง-พัทลุง บนเขาพับผ้า เทือกเขาบรรทัด ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่ฝั่งอ่าวไทย และได้เปิดให้บริการขึ้นตั้งแต่เมื่อกลางปี 2558
ทั้งนี้ ในช่วงแรกจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนหรือถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่ระลึก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่จะมีจำนวนมากถึงวันละ 3,000 คน แต่ปรากฏว่าในช่วงหลังนักท่องเที่ยวค่อย ๆ ลดน้อยลง ในขณะที่สภาพภายในต่าง ๆ ก็เริ่มทรุดโทรม จนล่าสุดบางวันแทบจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้างเพราะแทบไม่มีผู้คนแวะเที่ยวชมเลย ทั้งที่ในแต่ละวันจะมีผู้คนสัญจรผ่านไปมายังเส้นทางนี้จำนวนมาก
สำหรับโครงการก่อสร้าง “ตรัง อันดามัน เกตเวย์” นั้น ประกอบไปด้วย ศาลาทางหลวงเฉลิมพระเกียรติภาคใต้ อาคารสำนักงานบริการนักท่องเที่ยว มุมประติมากรรมสร้างสรรค์ เช่น ประติมากรรมฝาผนังเขาพับผ้า ประติมากรรมปูนซาไก (เงาะป่า) หรือโขลงช้าง รวมทั้งประติมากรรมพะยูน และรถตุ๊กตุ๊ก (รถสามล้อ) พร้อมกับจัดสร้างแปลงต้นไม้ประจำถิ่นใต้ สวนภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้องน้ำ ถนน และลานจอดรถ
ด้าน นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ตามข้อเสนอแนะของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยพบว่าเป็นสถานที่สวยงามเหมาะแก่การเป็นจุดพักรถ พักผ่อนของผู้คน มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภาพวาดสามมิติ พระยารัษฎานุประดิษฐ์จิ๋ว และอะไรดีๆ อีกมากมาย แต่กลับมีสภาพที่เงียบเหงา ซึ่งจะนำเรื่องนี้หารือในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป