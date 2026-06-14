ผวจ.นราธิวาส พร้อมพสกนิกรเหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัย “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

นราธิวาส - ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยพสกนิกรจังหวัดนราธิวาสทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้ (14 มิ.ย.) ที่อาคารสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมืองนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นางขนิษฐา หอมยามเย็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, ผู้บังคับการตำรวจภูธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเปิดให้ลงนามถวายความอาลัยฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16 มิถุนายน 2569 ในเวลา 08.30 -16.00 น.