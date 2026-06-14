อุกอาจ! คนร้ายลอบยิงหนุ่มปัตตานีหน้าค่าย ตชด.444 กระสุนเข้าหลังทะลุด้านหน้าบาดเจ็บ

ปัตตานี – คนร้ายก่อเหตุลอบยิงหนุ่มปัตตานีวัย 30 ปี หน้าค่าย ตชด.444 กระสุนเข้าหลังทะลุหน้าได้รับบาดเจ็บ คนเจ็บแข็งใจขี่ จยย.ไปขอความช่วยเหลือก่อนนำตัวส่ง รพ.ยะหริ่ง
วานนี้ (14 มิ.ย.) ตำรวจ สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี. ได้รับแจ้งประสานจากกองร้อย ตชด.444 เกิดเหตุลอบยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล ทราบชื่อคือ นายมูฮำหมัดซอบรี ฮะยีตาเฮ อายุ 30 ปี เกิดเหตุบนถนนสาย42 (ฝั่งขาไป จว.นราธิวาส) พื้นที่ ม.1 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายมูฮำหมัดซอบรี ได้ขับรถจักรยานยนต์ออกจากกองร้อย ตชด.444 เพื่อจะกลับบ้านโดยได้ใช้เส้นทางย้อนศรบนถนนทางหลวงสาย 42 แล้วมาเลี้ยวบริเวณยูเทรินเพื่อข้ามถนนอีกฝั่ง ในระหว่างเลี้ยวข้ามฝั่งถนนมาได้มีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายและจำนวนขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะไล่ตามมาก่อนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงจากด้านหลัง
โดยกระสุนถูกบริเวณด้านหลังทะลุด้านหน้า จำนวน 1 นัด และบริเวณโคนขาหนีบด้านซ้าย จำนวน 1 นัด หลังจากถูกยิง นายมูฮำหมัดซอบรี พยายามตั้งสติกัดฟันแข็งใจขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนกลับไปที่เดิมที่กองร้อย ตชด. เพื่อขอความช่วยเหลือ และ จนท.จึงรีบนำส่งต่อไปยัง รพ.ยะหริ่ง ต่อไป ส่วนคนร้ายหลังก่อเหตุได้เลี้ยวเข้าซอยบริเวณนั้นหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว