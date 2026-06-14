รวบสาวแอฟริกาใต้คาสนามบินภูเก็ต ซุกเฮโรอีน 16 กิโลกรัมในถุงอาหารสัตว์ เตรียมลอบส่งออกนอก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เจ้าหน้าที่ศุลกากร ร่วม ตร.สาคู และ ตร. ปราบปรามยาเสพติด จับหญิงชาวแอฟริกาใต้ ที่สนามบินภูเก็ต พบซุกเฮโรฮีนในถุงอาหารสัตว์ ภายในกระเป๋าเดินทาง น้ำหนัก 16 กก. เตรียมลักลอบนำออกนอกประเทศ
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากร สนามบินภูเก็ต ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.สาคู และเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับกุม นางสาวบูห์เล อายุ 32 ปี สัญชาติแอฟริกาใต้ พร้อมของกลางเฮโรอีน 16 กิโลกรัม
ภายใต้มีการจับกุม พ.ต.อ.สลาน สันติศาสนกุล ผู้กำกับการ สภ.สาคู ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.รัตนวุฒิ หนูแก้ว รองผู้กำกับการสืบสวน พร้อมด้วยชุดสืบสวน เข้าร่วม สืบสวนขยายผล
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณจุดส่งกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากสีน้ำเงิน ยี่ห้อ SWISX STAR ของผู้ต้องหา
จากการตรวจค้นอย่างละเอียด พบเฮโรอีนลักษณะเป็นผงสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสและห่อหุ้มด้วยเทปสีดำ ซุกซ่อนอยู่ภายในถุงอาหารสุนัขและอาหารแมวยี่ห้อต่างๆ รวม 7 ถุง น้ำหนักรวมพร้อมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 16 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังตรวจยึดโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง 1 เครื่อง พร้อมซิมการ์ดต่างประเทศไว้เป็นของกลาง
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ที่ทำการศุลกากร อาคารคลังสินค้าท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยแจ้งข้อทั้งนี้ ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหา “พยายามนำยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 69
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะการอำพรางของกลางในรูปแบบต่างๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่