คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนใต้ จ.ยะลา

(11 มิ.ย.69) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายประเทือง มนตรี ประธานกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่ จ.ยะลา ในประเด็น การส่งเสริมการพัฒนาด่านชายแดนกาบัง รับฟังปัญหาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปินัง และการส่งเสริมบทบาทสตรี โดยมีนายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การประชุมเริ่มด้วยประเด็นการคัดค้านโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำกรงปินัง จากกลุ่มประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการทำประชามติ และไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันทาง ศอ.บต.ก็ได้พยายามหาทางออกร่วมกันด้วยการลงไปพูดคุยกับชาวบ้าน เพื่อนำปัญหาและเสียงที่ได้รับมาบูรณการกับหน่วยที่รับผิดชอบในการหาทางออกถึงตัวโครงการที่จะดำเนินการต่อไป ต่อมาในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาด่านชายแดนกาบัง จ.ยะลา เพื่อยกระดับศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย รวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
จากนั้นในช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางต่อไปยัง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี เพื่อร่วมประชุมหารือและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
ที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วย ประกอบด้วยมิติด้านความมั่นคง มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบผ่านการพูดคุยและเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างสันติวิธี และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้มีการกำชับถึงมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ การคุ้มครองสิทธิเด็กและแรงงาน เพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
รอง.ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ระบุว่า ปัญหาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ เผยข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการชี้เยาวชนสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้น ยืนยันพร้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ควบคู่การสร้างความเข้าใจด้านความมั่นคงร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสให้กับทุกคนในพื้นที่
สำหรับการประชุมทั้งหมด ทางสมาชิกวุฒิสภา และคณะจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปรวบรวมเป็นหมวดหมู่และจัดหาเจ้าภาพในการรับผิดชอบต่อไป