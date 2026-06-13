วุฒิสภาเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นเกียรติอำลารองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ

ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้ รองเกรียงไกรฯ ผู้ต้อนรับเกียรติยศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรับรองเพื่อเป็นเกียรติอำลารองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 11.30 น. นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา มอบหมายให้ พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรับรองเพื่อเป็นเกียรติอำลา นางสาว เสียน ฮุย (Ms.Xian Hui) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2569 โดยมี นางนวนันทน์ เนติธนากูล รองเลขาธิการวุฒิสภา นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร รองเลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมรับรอง ณ โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
โอกาสนี้ ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ ได้นำมาดามเสียน ฮุย (Madam Xian Hui) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ และคณะ เข้าเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันยังเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น