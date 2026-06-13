จังหวัดนราธิวาสจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพและลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

นราธิวาส - จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพและลงนามถวายความอาลัย เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้ 13 มิ.ย.69 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 1) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางขนิษฐา หอมยามเย็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส , นายกฤษณนันท์ กำไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น ประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระศพ ลงนามถวายความอาลัย ตามลำดับ จากนั้นผู้ร่วมพิธี ร่วมถวายน้ำสรงพระศพ และร่วมลงนามถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 มิถุนายน เวลา 08.30 น. -16.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (แห่งที่ 2) ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส
พร้อมกันนี้ ให้หน่วยงานภาครัฐและสถานที่ราชการ ประดับผ้าสีขาวบริเวณอาคารสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 มิถุนายน 2569 เป็นเวลา 15 วัน เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้