สตูลจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ด้วยความอาลัยและจงรักภักดี

วันนี้ (13 มิ.ย. 69) เวลา 08.30 น. จังหวัดสตูล จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ในการนี้ นายคณิต คงช่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีและลงนามแสดงความไว้อาลัย โดยมี นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีต่างแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ และชุดสุภาพโทนสีดำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด
การจัดพิธีดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมกันในวันที่ 13 มิถุนายน เพื่อให้พสกนิกรไทยทั่วประเทศได้สแดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางไว้อาลัยและมาตรการช่วงไว้ทุกข์ ดังนี้ ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป การไว้ทุกข์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป ประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม งานรื่นเริงและคอนเสิร์ต ยังคงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ โดยขอความร่วมมือให้ผู้จัดงานพิจารณาเริ่มกิจกรรมด้วยการยืนถวายความอาลัยตามความเหมาะสม