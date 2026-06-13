คนร้ายซุ่มยิงอดีต อส.นราธิวาส ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน อ.สุไหงปาดีบาดเจ็บสาหัส

นราธิวาส - คนร้ายใช้อาวุธสงครามติดลำกล้องซุ่มยิงอดีต อส.ชุดคุ้มครองตำบล หลังลาออกผันตัวมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านสุไหงปาดี ต่อจากพ่อที่เกษียณ กระสุนถูกหลังเจ็บสาหัส
วานนี้ (12มิ.ย.) เวลา 21.45 น. ร.ต.อ.ชุลกิพลี ต่วนมิหน้า รองสารวัตรสอบสวน สภ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงที่บ้านเลขที่ 1092 บ้านโผลง ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมเดินทางร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุกับ พ.ต.อ.ตัรมีซี จ๊ะดี ผกก.สภ.สุไหงปาดี และเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่ 4813 จำนวนหนึ่ง
ในที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านเป็นจำนวนมากยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงกันฝูงชนออกห่างก่อนเข้าตรวจสอบ พบกองเลือดจำนวนหนึ่งตกอยู่ที่บริเวณพื้นที่ห้องโถงภายในบ้านพัก ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ นายรุสลาม ยาการียาอายุ 28 ปี อดีตกองอาสารักษาดินแดนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ริโก๋ อ.สุไหงปาดี มีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่บริเวณแผ่นหลังด้านขวาทะลุหน้าอก 1 นัด ชาวบ้านและเครือญาติได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงปาดีไปก่อนหน้าแล้ว เมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลแล้วเสร็จได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ซึ่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบถามนายสุกรี ยาการียา ผู้เป็นบิดา อดีตผู้ใหญ่บ้านโผลง ทราบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณละแวกใกล้เคียงแจ้งว่า พบเห็นคนร้ายได้อาศัยความมืดแอบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณโคนต้นมะพร้าวที่มีจอมปลวกขึ้นเกาะโคนของต้นมะพร้าว ที่ด้านหลังของต้นมะพร้าวมีกอกล้วยปลูกอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อเสียงปืนดังขึ้น จำนวน 1 นัด เห็นร่างคนร้ายหลบอยู่ในความมืดรางๆ เดินหลบหนีไป ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบที่บริเวณโคนต้นมะพร้าวแล้ว แต่ไม่พบปลอกกระสุนปืนของคนร้ายแต่อย่างใด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นไม้รกทึบขึ้นอยู่หนาแน่น
ต่อมาในช่วงเช้าของวันนี้ (13 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปพบกับนายสุกรี บิดาของนายรุสลาม ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านพัก พบว่า มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมสอบถามถึงอาการของนายรุสลาม พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่ได้สอบถามเรื่องราวต่างๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยนายสุกรี เปิดเผยว่า ช่วงนั้นกำลังจัดเตรียมป้ายไวนิลของลูกชาย เนื่องจากนายรุสลามได้สมัครลงแข่งขันการเลือกตั้งผู้ใหญ่ เพื่อมาทดแทนตน ซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่เกษียณ ช่วงนั้นคนงานจัดเตรียมป้ายหาเสียง ตนกับลูกชายเข้าไปในบ้านอาบน้ำ หลังจากลูกชายอาบน้ำเสร็จใส่ผ้าขนหนู เดินออกหันหลังมาหยิบแป้งภายในบ้าน ตนได้ยินเสียงปืนจึงถามลูกชาย รุสลามเสียงปืนอะไรที่ไหน ลูกชายตอบมาว่าผมโดนยิงแล้วพ่อ จึงรีบมาประคองตัวลูกชายและเรียกคนงานที่ติดป้ายไวนิลบริเวณบนถนนทางเข้าบ้านพัก ช่วยนำรถส่งลูกชายรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุไหงปาดี
นายสุกรี เปิดเผยว่า ก่อนที่จะมาสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนั้น ลูกชายเป็นอดีต อส.ประมาณ 8 ปี แรกๆ ได้บรรจุเป็น อส.ชคต.โต๊ะเด็ง และย้ายไปอยู่ ชคต.ริโก๋ ปัจจุบันได้ลาออกเพื่อมาสมัครผู้ใหญ่บ้านโผลง ส่วนกรณีความขัดแย้งที่อาจจะเป็นปมเหตุนั้น นายสุกรี เปิดเผยว่า เรื่องนี้ ยืนยัยว่าไม่มี เพราะเรื่องใดก็ตาม เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มักจะบอกแม่เป็นหลักและบอกตนเป็นรอง ต้องแจ้งต้องบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าการทะเลาะวิวาทหรือใน ชคต.การงานไม่มี ขอยืนยัน
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่า คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามติดลำกล้องในการลงมือก่อเหตุยิง เพื่อหมายชีวิตนายรุสลาม ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งทำการสืบสวนสอบว่ามาจากปมเหตุใด ทั้งคนร้ายซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง หมายสังหารนายรุสลามที่เป็นอดีต อส. คนของทางการที่ลาออกเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 69 และอีกประเด็นมาจากเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 มิ.ย. 69 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากนายรุสลาม ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด