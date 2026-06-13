จับไม่หมด! แก๊งรถจยย.แต่งซิ่ง แข่งรถบนถนนแหลมดินสอ ตร.จับเพิ่มอีก 6 คัน ชาวบ้านร้องสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต ผนึกกำลัง ผู้นำชุมชนกวาดจับล้างจับกุมแก๊งวัยรุ่นนำรถจักรยายนต์แต่งซิ่งออกมาแข่งกันบนถนน แหลมดินสอ ได้อีก 6 คัน หลังชาวบ้านร้องเรียนเดือดร้อนหนัก
เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 12 ต่อเนื่องวันนี้ ( 13 มิ.ย.69)พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตสั่งการให้ พ.ต.ท.วุฒิวัฒน์ เลี้ยงบุญจินดา รอง ผกก.ป.พ.ต.ท.สมพร รังสิมันต์รัตน์ สวป.และ พ.ต.ท.สวัสดิ์ ผลอ่อน สวป.(ชส.)พร้อมด้วย ร.ต.ท.สุนธร เพชรสังข์ รอง สวป.นำเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.วิชิตร่วมกับนายกิตติธัช ควรกล้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 นำกำลัง ชรป.ออกตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบ ต.วิชิต เปิดสัญญาณไฟวับวาบ ป้องกันเหตุ กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุม ขับขี่รถจักรยานยนต์ก่อความเดือดร้อนรำคาญและแข่งรถในเส้นทางบริเวณจุดชมวิวแหลมดินสอ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพ(ท่อดัง) จำนวน 6 คัน จัดทำบันทึกตรวจยึดรถจักรยานยนต์ส่งพนักงานสอบสวน สภ.วิชิตเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิต กล่าวว่า สภ.วิชิต ร่วมกับ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.วิชิต และอาสาสมัครชุมชนออกตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นใช้รถจักรยานยนต์ดัดแปลง แต่งท่อออกมารวมตัวมั่วสุมและแข่งรถในทางสาธารณะ บริเวณแหลมดินสอ ต.วิชิต อย่างต่อเนื่อง ทาง สภ.วิชิตได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมถนนตลอดแนวถนนศักดิเดชน์ไปยังถึงแหลมดินสอเกี่ยวกับการแข่งรถในทาง รถแต่งท่อส่งเสียงสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนอยู่บ่อยครั้ง
การตั้งจุดสกัด จุดตรวจบริเวณถนนศักดิเดชน์ตลอดสาย จึงมีความจำเป็นในการตรวจจับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว ที่ผ่านมาทาง สภ.วิชิตได้มีการจับกุมวัยรุ่นและตรวจยึดรถ จยย.มานับครั้งไม่ถ้วนและนับคันเป็นร้อย ซึ่งเราจะยังคงจับกุมอย่างเคร่งครัดต่อไป