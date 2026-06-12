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“Andaman Asset Solution” ดันภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ลุยต่อเมกะโปรเจกต์ใหม่ ปักธง ไม้ขาว-ป่าสัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - Andaman Asset Solution ผู้พัฒนาอสังหาฯระดับพรีเมียม บนเกาะภูเก็ต ปฏิวัติวงการอสังหาฯ ภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ดัน ‘แบรนด์ไทย’ ผงาดสากล พร้อมเร่งปิดพอร์ตพูลวิลล่าสุดหรู ก่อนลุยเมกะโปรเจกต์ใหม่ ไม้ขาว-ป่าสัก (เชิงทะเล)


ท่ามกลางกระแสอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ที่ยังคงร้อนแรงไม่หยุด Andaman Asset Solution ผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมียมบนเกาะภูเก็ต ที่สะสมความเชี่ยวชาญมายาวนานร่วมทศวรรษการันตีด้วยรางวัล Best Breakthrough Developer Phuket Winner จาก DOT Property ได้จัดงาน Media Check-In ครั้งแรก ขึ้นในวันที่ 12 มิ.ย. 2569 โดยเชิญสื่อมวลชนในภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยมี น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ CEO บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจ ความท้าทายของตลาด แผนการขยายธุรกิจในอนาคต

น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ CEO บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด
น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด ปัจจุบันภูเก็ตครองตำแหน่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอขายสูงกว่า 1.94 แสนล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตในกลุ่มลักชัวรี่ อยู่ที่ราว 20.9 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงยังคงสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC - Real Estate Information Center) รายงานว่าอัตราการดูดซับ (Absorption Rate): อยู่ที่ประมาณ 4-5% ต่อเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร ขณะที่รายงานจาก Phuket Property Market Report ชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าสุทธิในทำเลยอดนิยมยังรักษาระดับที่ 5–8% ต่อปี และมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกปีละ 5–12% ขึ้นอยู่กับทำเล


“ตลาดภูเก็ตเปลี่ยนผ่านจากยุคเก็งกำไรระยะสั้น เข้าสู่ยุคของ Real Demand จริงๆ ที่คนซื้ออสังหาริมทรัพย์วันนี้เริ่มมองถึงการอยู่อาศัยระยะยาวและการปกป้องมูลค่าสินทรัพย์มากขึ้น และพฤติกรรมของลูกค้ามองหาประสบการณ์มากกว่าสินค้าและการบริการแบบเดิมๆ จึงเป็นเหตุให้เราได้ยกระดับการบริการสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการอยู่อาศัยและการลงทุนระดับโลก (Global Living Destination)" รวมถึงนักลงทุนที่มองการเติบโตระยะยาวซึ่งไม่ได้มองพูลวิลล่าเป็นแค่บ้านพักตากอากาศ แต่คือ 'Legacy Asset' หรือสินทรัพย์มรดกที่ส่งต่อความมั่งคั่งและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว” น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวและว่า


จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนั้น เริ่มจากการที่บริษัทได้ครอบครองที่ดินในทำเลศักยภาพสูงในจังหวะที่เหมาะสม และนำมาพัฒนาเป็นโครงการแรกภายใต้ชื่อ The Trinity ที่บริเวณป่าสักซอย 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พัฒนาเป็นวิลล่าสองชั้น ได้รับตอบรับดีเกินคาด ปิดการขายได้เร็วกว่าที่คิด จากความสำเร็จในครั้งนั้น บริษัทนำ Customer Insight ที่ได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการแต่ละโครงการจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ไล่ตั้งแต่ The Trinity และ The Trinity Village ที่สร้างชื่อด้านการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ The Residence และ The Residence Prime ที่เน้นความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้ ไปจนถึง The Victory ซึ่งอยู่ในกลุ่มตลาด Super Villa ระดับ Ultra-Luxury สำหรับผู้ที่ต้องการสินทรัพย์มูลค่าสูง


จนถึงปัจจุบันนี้ Andaman Asset Solution เหลือยูนิตพร้อมจำหน่ายไม่กี่ยูนิตสำหรับสองโครงการ โครงการแรกคือ The Residence Prime พูลวิลล่าระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว เน้นการจัดวางฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยให้ลงตัวทุกมิติ เป็นพูลวิลล่า 3 ชั้น 3 ห้องนอน มีทั้งหมด 62 ยูนิต หลังเปิดตัวได้รับการตอบรับดีมาก ขายไปแล้วกว่า 70% โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สองและซื้อเพื่อการลงทุน เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ติดถนนใหญ่ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ การออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและไม่เหมือนใคร รวมไปถึงมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูง


โครงการที่สองคือ The Victory ซุปเปอร์วิลล่าอันเป็นผลงานชิ้นเอก ระดับ Masterpiece ตอบโจทย์กลุ่มที่ต้องการสะสมสินทรัพย์คุณภาพสูง หรือมองหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกลุ่มบนสุดของตลาด (High-End) ในภาวะที่ต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างในทำเลทองของภูเก็ตปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสองโครงการนี้จึงเป็นโอกาสทอง ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ยูนิตแล้ว


น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวต่อว่า บริษัทวางแผนที่จะขยายการลงทุนอสังหาฯในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง กับ 2 เมกะโปรเจกต์ใหม่ บนพื้นที่ทำเลทองหาดไม้ขาว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ Private Ultra-Luxury Oceanfront Residences ที่เน้นความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability) และพื้นที่ป่าสัก (เชิงทะเล) อยู่ในช่วงวางแผน High-end Condominium ที่เจาะกลุ่ม Digital Nomad ผู้บริหารระดับสูง ครอบครัวคนรุ่นใหม่ และนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ในทำเลที่ยังมีศักยภาพเติบโต


บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด เปิดรับการลงทะเบียนร่วมเป็นพันธมิตรสำหรับบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจรับสิทธิ์การขายแบบ Exclusive พร้อมข้อมูลผลตอบแทนและการเข้าเยี่ยมชมโครงการล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง ได้ที่
•บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด (Andaman Asset Solution Co., Ltd.) ป่าสักซอย 1
• Website: www.andamanassetsolution.com
• Email: info@andamanassetsolution.com | Tel: 095 308 9559
“Andaman
Asset Solution”ผู้พัฒนาอสังหาฯระดับพรีเมียม บนเกาะภูเก็ต ปฏิวัติวงการอสังหาฯ
ภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ดัน ‘แบรนด์ไทย’ ผงาดสากล พร้อมเร่งปิดพอร์ตพูลวิลล่าสุดหรู
ก่อนลุยเมกะโปรเจกต์ใหม่ ไม้ขาว-ป่าสัก (เชิงทะเล)
ท่ามกลางกระแสอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต
ที่ยังคงร้อนแรงไม่หยุดAndaman Asset Solution ผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมียมบนเกาะภูเก็ต
ที่สะสมความเชี่ยวชาญมายาวนานร่วมทศวรรษการันตีด้วยรางวัลBest
Breakthrough Developer Phuket Winnerจาก
DOT
Propertyได้จัดงานMedia
Check-Inครั้งแรก ขึ้นในวันที่ 12
มิ.ย. 2569 โดยเชิญสื่อมวลชนในภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยมี น.ส.ณัฏฐ์จิรา
ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด
ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจ ความท้าทายของตลาด
แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด
ปัจจุบันภูเก็ตครองตำแหน่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
รองจากกรุงเทพมหานคร
โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอขายสูงกว่า1.94 แสนล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตในกลุ่มลักชัวรี่ อยู่ที่ราว
20.9 ล้านบาท
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงยังคงสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC - Real Estate Information
Center)รายงานว่าอัตราการดูดซับ (Absorption
Rate):อยู่ที่ประมาณ4-5% ต่อเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร ขณะที่รายงานจาก
Phuket
Property Market Reportชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าสุทธิในทำเลยอดนิยมยังรักษาระดับที่
5–8% ต่อปี และมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกปีละ5–12% ขึ้นอยู่กับทำเล
“ตลาดภูเก็ตเปลี่ยนผ่านจากยุคเก็งกำไรระยะสั้น
เข้าสู่ยุคของReal Demandจริงๆ
ที่คนซื้ออสังหาริมทรัพย์วันนี้เริ่มมองถึงการอยู่อาศัยระยะยาวและการปกป้องมูลค่าสินทรัพย์มากขึ้น
และพฤติกรรมของลูกค้ามองหาประสบการณ์มากกว่าสินค้าและการบริการแบบเดิมๆ
จึงเป็นเหตุให้เราได้ยกระดับการบริการสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการอยู่อาศัยและการลงทุนระดับโลก
(Global
Living Destination)"รวมถึงนักลงทุนที่มองการเติบโตระยะยาวซึ่งไม่ได้มองพูลวิลล่าเป็นแค่บ้านพักตากอากาศ
แต่คือ'Legacy
Asset'หรือสินทรัพย์มรดกที่ส่งต่อความมั่งคั่งและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว”
น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวและว่า
จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนั้น
เริ่มจากการที่บริษัทได้ครอบครองที่ดินในทำเลศักยภาพสูงในจังหวะที่เหมาะสม
และนำมาพัฒนาเป็นโครงการแรกภายใต้ชื่อThe Trinity ที่บริเวณป่าสักซอย
8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พัฒนาเป็นวิลล่าสองชั้น ได้รับตอบรับดีเกินคาด
ปิดการขายได้เร็วกว่าที่คิด จากความสำเร็จในครั้งนั้น บริษัทนำCustomer
Insightที่ได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นโครงการแต่ละโครงการจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ไล่ตั้งแต่The
TrinityและThe
Trinity Villageที่สร้างชื่อด้านการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์
The
ResidenceและThe
Residence Primeที่เน้นความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้
ไปจนถึงThe
Victoryซึ่งอยู่ในกลุ่มตลาดSuper
VillaระดับUltra-Luxuryสำหรับผู้ที่ต้องการสินทรัพย์มูลค่าสูง
จนถึงปัจจุบันนี้Andaman
Asset Solutionเหลือยูนิตพร้อมจำหน่ายไม่กี่ยูนิตสำหรับสองโครงการ
โครงการแรกคือThe Residence Primeพูลวิลล่าระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว
เน้นการจัดวางฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยให้ลงตัวทุกมิติ เป็นพูลวิลล่า 3 ชั้น 3
ห้องนอน มีทั้งหมด 62 ยูนิต หลังเปิดตัวได้รับการตอบรับดีมาก ขายไปแล้วกว่า 70% โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สองและซื้อเพื่อการลงทุน
เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ติดถนนใหญ่ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ การออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและไม่เหมือนใคร
รวมไปถึงมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูง
โครงการที่สองคือThe
Victoryซุปเปอร์วิลล่าอันเป็นผลงานชิ้นเอก
ระดับMasterpiece
ตอบโจทย์กลุ่มที่ต้องการสะสมสินทรัพย์คุณภาพสูง
หรือมองหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกลุ่มบนสุดของตลาด (High-End)
ในภาวะที่ต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างในทำเลทองของภูเก็ตปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย
ๆ ทั้งสองโครงการนี้จึงเป็นโอกาสทอง ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ยูนิตแล้ว
น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวต่อว่า บริษัทวางแผนที่จะขยายการลงทุนอสังหาฯในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง
กับ2 เมกะโปรเจกต์ใหม่ บนพื้นที่ทำเลทองหาดไม้ขาว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ
Private
Ultra-Luxury Oceanfront Residencesที่เน้นความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability)
และพื้นที่ป่าสัก
(เชิงทะเล) อยู่ในช่วงวางแผนHigh-end Condominiumที่เจาะกลุ่มDigital Nomadผู้บริหารระดับสูง ครอบครัวคนรุ่นใหม่
และนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ในทำเลที่ยังมีศักยภาพเติบโต
บริษัท อันดามัน แอสเซท
โซลูชั่น จำกัด
เปิดรับการลงทะเบียนร่วมเป็นพันธมิตรสำหรับบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจรับสิทธิ์การขายแบบ
Exclusive
พร้อมข้อมูลผลตอบแทนและการเข้าเยี่ยมชมโครงการล่วงหน้า
สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง ได้ที่
•บริษัท อันดามัน
แอสเซท โซลูชั่น จำกัด (Andaman Asset Solution Co., Ltd.)ป่าสักซอย1
• Website:
www.andamanassetsolution.com
• Email:
info@andamanassetsolution.com | Tel: 095 308 9559

•WhatsApp: +669893639542









“Andaman Asset Solution” ดันภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ลุยต่อเมกะโปรเจกต์ใหม่ ปักธง ไม้ขาว-ป่าสัก
“Andaman Asset Solution” ดันภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ลุยต่อเมกะโปรเจกต์ใหม่ ปักธง ไม้ขาว-ป่าสัก
น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ CEO บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด
“Andaman Asset Solution” ดันภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ลุยต่อเมกะโปรเจกต์ใหม่ ปักธง ไม้ขาว-ป่าสัก
“Andaman Asset Solution” ดันภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ลุยต่อเมกะโปรเจกต์ใหม่ ปักธง ไม้ขาว-ป่าสัก
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