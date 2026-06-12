“Andaman Asset Solution” ดันภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ลุยต่อเมกะโปรเจกต์ใหม่ ปักธง ไม้ขาว-ป่าสัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - Andaman Asset Solution ผู้พัฒนาอสังหาฯระดับพรีเมียม บนเกาะภูเก็ต ปฏิวัติวงการอสังหาฯ ภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ ดัน ‘แบรนด์ไทย’ ผงาดสากล พร้อมเร่งปิดพอร์ตพูลวิลล่าสุดหรู ก่อนลุยเมกะโปรเจกต์ใหม่ ไม้ขาว-ป่าสัก (เชิงทะเล)
ท่ามกลางกระแสอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต ที่ยังคงร้อนแรงไม่หยุด Andaman Asset Solution ผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมียมบนเกาะภูเก็ต ที่สะสมความเชี่ยวชาญมายาวนานร่วมทศวรรษการันตีด้วยรางวัล Best Breakthrough Developer Phuket Winner จาก DOT Property ได้จัดงาน Media Check-In ครั้งแรก ขึ้นในวันที่ 12 มิ.ย. 2569 โดยเชิญสื่อมวลชนในภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยมี น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ CEO บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจ ความท้าทายของตลาด แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด ปัจจุบันภูเก็ตครองตำแหน่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอขายสูงกว่า 1.94 แสนล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตในกลุ่มลักชัวรี่ อยู่ที่ราว 20.9 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงยังคงสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC - Real Estate Information Center) รายงานว่าอัตราการดูดซับ (Absorption Rate): อยู่ที่ประมาณ 4-5% ต่อเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร ขณะที่รายงานจาก Phuket Property Market Report ชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าสุทธิในทำเลยอดนิยมยังรักษาระดับที่ 5–8% ต่อปี และมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกปีละ 5–12% ขึ้นอยู่กับทำเล
“ตลาดภูเก็ตเปลี่ยนผ่านจากยุคเก็งกำไรระยะสั้น เข้าสู่ยุคของ Real Demand จริงๆ ที่คนซื้ออสังหาริมทรัพย์วันนี้เริ่มมองถึงการอยู่อาศัยระยะยาวและการปกป้องมูลค่าสินทรัพย์มากขึ้น และพฤติกรรมของลูกค้ามองหาประสบการณ์มากกว่าสินค้าและการบริการแบบเดิมๆ จึงเป็นเหตุให้เราได้ยกระดับการบริการสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการอยู่อาศัยและการลงทุนระดับโลก (Global Living Destination)" รวมถึงนักลงทุนที่มองการเติบโตระยะยาวซึ่งไม่ได้มองพูลวิลล่าเป็นแค่บ้านพักตากอากาศ แต่คือ 'Legacy Asset' หรือสินทรัพย์มรดกที่ส่งต่อความมั่งคั่งและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว” น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวและว่า
จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนั้น เริ่มจากการที่บริษัทได้ครอบครองที่ดินในทำเลศักยภาพสูงในจังหวะที่เหมาะสม และนำมาพัฒนาเป็นโครงการแรกภายใต้ชื่อ The Trinity ที่บริเวณป่าสักซอย 8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พัฒนาเป็นวิลล่าสองชั้น ได้รับตอบรับดีเกินคาด ปิดการขายได้เร็วกว่าที่คิด จากความสำเร็จในครั้งนั้น บริษัทนำ Customer Insight ที่ได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโครงการแต่ละโครงการจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ไล่ตั้งแต่ The Trinity และ The Trinity Village ที่สร้างชื่อด้านการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ The Residence และ The Residence Prime ที่เน้นความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้ ไปจนถึง The Victory ซึ่งอยู่ในกลุ่มตลาด Super Villa ระดับ Ultra-Luxury สำหรับผู้ที่ต้องการสินทรัพย์มูลค่าสูง
จนถึงปัจจุบันนี้ Andaman Asset Solution เหลือยูนิตพร้อมจำหน่ายไม่กี่ยูนิตสำหรับสองโครงการ โครงการแรกคือ The Residence Prime พูลวิลล่าระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว เน้นการจัดวางฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยให้ลงตัวทุกมิติ เป็นพูลวิลล่า 3 ชั้น 3 ห้องนอน มีทั้งหมด 62 ยูนิต หลังเปิดตัวได้รับการตอบรับดีมาก ขายไปแล้วกว่า 70% โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สองและซื้อเพื่อการลงทุน เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ติดถนนใหญ่ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ การออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและไม่เหมือนใคร รวมไปถึงมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูง
โครงการที่สองคือ The Victory ซุปเปอร์วิลล่าอันเป็นผลงานชิ้นเอก ระดับ Masterpiece ตอบโจทย์กลุ่มที่ต้องการสะสมสินทรัพย์คุณภาพสูง หรือมองหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกลุ่มบนสุดของตลาด (High-End) ในภาวะที่ต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างในทำเลทองของภูเก็ตปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสองโครงการนี้จึงเป็นโอกาสทอง ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ยูนิตแล้ว
น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวต่อว่า บริษัทวางแผนที่จะขยายการลงทุนอสังหาฯในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง กับ 2 เมกะโปรเจกต์ใหม่ บนพื้นที่ทำเลทองหาดไม้ขาว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ Private Ultra-Luxury Oceanfront Residences ที่เน้นความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability) และพื้นที่ป่าสัก (เชิงทะเล) อยู่ในช่วงวางแผน High-end Condominium ที่เจาะกลุ่ม Digital Nomad ผู้บริหารระดับสูง ครอบครัวคนรุ่นใหม่ และนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ในทำเลที่ยังมีศักยภาพเติบโต
บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด เปิดรับการลงทะเบียนร่วมเป็นพันธมิตรสำหรับบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจรับสิทธิ์การขายแบบ Exclusive พร้อมข้อมูลผลตอบแทนและการเข้าเยี่ยมชมโครงการล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง ได้ที่
•บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด (Andaman Asset Solution Co., Ltd.) ป่าสักซอย 1
• Website: www.andamanassetsolution.com
• Email: info@andamanassetsolution.com | Tel: 095 308 9559
“Andaman
Asset Solution”ผู้พัฒนาอสังหาฯระดับพรีเมียม บนเกาะภูเก็ต ปฏิวัติวงการอสังหาฯ
ภูเก็ต สู่ ‘Global Living Destination’ดัน ‘แบรนด์ไทย’ ผงาดสากล พร้อมเร่งปิดพอร์ตพูลวิลล่าสุดหรู
ก่อนลุยเมกะโปรเจกต์ใหม่ ไม้ขาว-ป่าสัก (เชิงทะเล)
ท่ามกลางกระแสอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ต
ที่ยังคงร้อนแรงไม่หยุดAndaman Asset Solution ผู้พัฒนาโครงการระดับพรีเมียมบนเกาะภูเก็ต
ที่สะสมความเชี่ยวชาญมายาวนานร่วมทศวรรษการันตีด้วยรางวัลBest
Breakthrough Developer Phuket Winnerจาก
DOT
Propertyได้จัดงานMedia
Check-Inครั้งแรก ขึ้นในวันที่ 12
มิ.ย. 2569 โดยเชิญสื่อมวลชนในภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมโครงการ โดยมี น.ส.ณัฏฐ์จิรา
ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด
ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจ ความท้าทายของตลาด
แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
น.ส.ณัฏฐ์จิรา ดีประเสริฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน แอสเซท โซลูชั่น จำกัด
ปัจจุบันภูเก็ตครองตำแหน่งตลาดอสังหาริมทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
รองจากกรุงเทพมหานคร
โดยมีมูลค่าสินทรัพย์รวมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอขายสูงกว่า1.94 แสนล้านบาท ราคาเฉลี่ยต่อยูนิตในกลุ่มลักชัวรี่ อยู่ที่ราว
20.9 ล้านบาท
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงยังคงสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจากข้อมูลศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC - Real Estate Information
Center)รายงานว่าอัตราการดูดซับ (Absorption
Rate):อยู่ที่ประมาณ4-5% ต่อเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร ขณะที่รายงานจาก
Phuket
Property Market Reportชี้ให้เห็นว่าผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าสุทธิในทำเลยอดนิยมยังรักษาระดับที่
5–8% ต่อปี และมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกปีละ5–12% ขึ้นอยู่กับทำเล
“ตลาดภูเก็ตเปลี่ยนผ่านจากยุคเก็งกำไรระยะสั้น
เข้าสู่ยุคของReal Demandจริงๆ
ที่คนซื้ออสังหาริมทรัพย์วันนี้เริ่มมองถึงการอยู่อาศัยระยะยาวและการปกป้องมูลค่าสินทรัพย์มากขึ้น
และพฤติกรรมของลูกค้ามองหาประสบการณ์มากกว่าสินค้าและการบริการแบบเดิมๆ
จึงเป็นเหตุให้เราได้ยกระดับการบริการสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการอยู่อาศัยและการลงทุนระดับโลก
(Global
Living Destination)"รวมถึงนักลงทุนที่มองการเติบโตระยะยาวซึ่งไม่ได้มองพูลวิลล่าเป็นแค่บ้านพักตากอากาศ
แต่คือ'Legacy
Asset'หรือสินทรัพย์มรดกที่ส่งต่อความมั่งคั่งและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว”
น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวและว่า
จุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตนั้น
เริ่มจากการที่บริษัทได้ครอบครองที่ดินในทำเลศักยภาพสูงในจังหวะที่เหมาะสม
และนำมาพัฒนาเป็นโครงการแรกภายใต้ชื่อThe Trinity ที่บริเวณป่าสักซอย
8 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต พัฒนาเป็นวิลล่าสองชั้น ได้รับตอบรับดีเกินคาด
ปิดการขายได้เร็วกว่าที่คิด จากความสำเร็จในครั้งนั้น บริษัทนำCustomer
Insightที่ได้มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นโครงการแต่ละโครงการจึงตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ไล่ตั้งแต่The
TrinityและThe
Trinity Villageที่สร้างชื่อด้านการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์
The
ResidenceและThe
Residence Primeที่เน้นความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้
ไปจนถึงThe
Victoryซึ่งอยู่ในกลุ่มตลาดSuper
VillaระดับUltra-Luxuryสำหรับผู้ที่ต้องการสินทรัพย์มูลค่าสูง
จนถึงปัจจุบันนี้Andaman
Asset Solutionเหลือยูนิตพร้อมจำหน่ายไม่กี่ยูนิตสำหรับสองโครงการ
โครงการแรกคือThe Residence Primeพูลวิลล่าระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุนระยะยาว
เน้นการจัดวางฟังก์ชันและพื้นที่ใช้สอยให้ลงตัวทุกมิติ เป็นพูลวิลล่า 3 ชั้น 3
ห้องนอน มีทั้งหมด 62 ยูนิต หลังเปิดตัวได้รับการตอบรับดีมาก ขายไปแล้วกว่า 70% โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งคนไทยและต่างชาติ ที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สองและซื้อเพื่อการลงทุน
เนื่องจากโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ติดถนนใหญ่ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ การออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและไม่เหมือนใคร
รวมไปถึงมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูง
โครงการที่สองคือThe
Victoryซุปเปอร์วิลล่าอันเป็นผลงานชิ้นเอก
ระดับMasterpiece
ตอบโจทย์กลุ่มที่ต้องการสะสมสินทรัพย์คุณภาพสูง
หรือมองหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกลุ่มบนสุดของตลาด (High-End)
ในภาวะที่ต้นทุนที่ดินและค่าก่อสร้างในทำเลทองของภูเก็ตปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย
ๆ ทั้งสองโครงการนี้จึงเป็นโอกาสทอง ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ยูนิตแล้ว
น.ส.ณัฏฐ์จิรา กล่าวต่อว่า บริษัทวางแผนที่จะขยายการลงทุนอสังหาฯในภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง
กับ2 เมกะโปรเจกต์ใหม่ บนพื้นที่ทำเลทองหาดไม้ขาว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ
Private
Ultra-Luxury Oceanfront Residencesที่เน้นความเป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability)
และพื้นที่ป่าสัก
(เชิงทะเล) อยู่ในช่วงวางแผนHigh-end Condominiumที่เจาะกลุ่มDigital Nomadผู้บริหารระดับสูง ครอบครัวคนรุ่นใหม่
และนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์ในทำเลที่ยังมีศักยภาพเติบโต
บริษัท อันดามัน แอสเซท
โซลูชั่น จำกัด
เปิดรับการลงทะเบียนร่วมเป็นพันธมิตรสำหรับบริษัทตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจรับสิทธิ์การขายแบบ
Exclusive
พร้อมข้อมูลผลตอบแทนและการเข้าเยี่ยมชมโครงการล่วงหน้า
สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง ได้ที่
•บริษัท อันดามัน
แอสเซท โซลูชั่น จำกัด (Andaman Asset Solution Co., Ltd.)ป่าสักซอย1
• Website:
www.andamanassetsolution.com
• Email:
info@andamanassetsolution.com | Tel: 095 308 9559
•WhatsApp: +669893639542