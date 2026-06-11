ชาวบ้านผวา! หลังน้ำท่วมหนักในเขตเทศบาลเมืองพังงา ระบุอยู่มา 20 ปี ยังไม่เคยเจอ

พังงา - ชาวบ้านผวา! น้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองพังงา มาเร็วมาก อยู่มา 20 ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์ แบบนี้ น้ำท่วมครั้งนี้ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 300 ครัวเรือน ขณะที่ทางจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
วันที่( 11 มิ.ย. 2569) หลังเกิดเหตุน้ำท่วมบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงา อ.เมือง จ.พังงา เนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน เมื่อวานนี้( 10 มิ ย.69) ส่งผลให้น้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทั้งถนนและบ้านเรือนประชาชน กว่า 300 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ แล ะถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ ฝนหยุดตก เริ่มมีแดดออก ระดับน้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติ ประชาชนต่างเร่งขนของออกมากองเต็มหน้าบ้าน พร้อมทำความสะอาดบ้านเรือน ลานจอดรถ บางรายยังไม่กล้าจัดข้าวของ เพราะกลัวว่าฝนจะตกลงมาซ้ำอีก ด้านศูนย์พักพิงชั่วคราวนังมีประชาชนบางส่วนอาศัยอยู่ และมีการทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัย
นาง เสาวลักษ์ณ์ เกษสาคร อายุ 56 ปี ชาวบ้านซอยไตรบุญอุทิศ เขตเทศบาลเมืองพังงา เปิดเผยว่า น้ำมาเร็วมากตั้งแต่ต้นเองอยู่มานี่จะ 20 ปี ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย ซึ่งระดับน้ำนั้นเกือบถึงเอว โดยปกติถ้าฝนตกหนักน้ำเอ่อล้นก็จะแค่ไม่เกินตาตุ่ม ซึ่งตนเองนั้นมองว่าการที่ทางราชการมาทำคูระบายน้ำ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะตั้งแต่ทำการก่อสร้างฝนตกน้ำไม่มีที่ระบาย มีแต่ปัญหา ไม่ว่าจะถนน จนมาถึงน้ำท่วมครั้งนี้
ด้าน นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกำชับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศยังแปรปรวนและอาจมีฝนตกซ้ำในบางจุด โดยให้ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพท์สิน