สภ.เชิงทะเล จัดพิธีเปิดป้ายการอนุญาตใช้ประโยนช์พื้นที่ป่า เตรียมสร้างโรงพักแห่งใหม่ ยกระดับบริการประชาชน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สถานีตำรวจเชิงทะเล “เปิดป้ายประกาศการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้” เทือกเขากมลา เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน เตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างสถานีตำรวจเชิงทะเลแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่และยกระดับการให้บริการประชาชน
วันนี้ (11 มิ.ย.69) พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี “เปิดป้ายประกาศการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้” ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลแห่งใหม่ บริเวณป่าควนกมลา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี พ.ต.อ.เอกรัตน์ พลายด้วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของการเปิดป้ายประกาศการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ในครั้งนี้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กก.ตร. สภ.เชิงทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชิงทะเล รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เข้าร่วมพิธี
พ.ต.อ.เอกรัตน์ พลายด้วง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล จ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดพิธีเปิดป้ายประกาศการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของ สภ.เชิงทะเล ในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันถึงกันว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าไม้ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล เรือนแถวบ้านพักข้าราชการตำรวจ อาคารสวัสดิการ และสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชน
สำหรับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ประกอบด้วย ใบอนุญาตเล่มที่ 050 ฉบับที่ 02 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา และใบอนุญาตเล่มที่ 037 ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 21 เมษายน 2569 เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา รวมพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 11 ไร่ 1 งาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเล เรือนแถวบ้านพักข้าราชการตำรวจ อาคารสวัสดิการ และระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น
ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลได้ดำเนินการจัดทำหลักเขต แนวเขตพื้นที่ และติดตั้งป้ายประกาศถาวรบริเวณทางเข้าพื้นที่อย่างชัดเจน โดยมีข้อความแสดงรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนรับทราบและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมยืนยันว่าจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชนต่อไป
โดยขณะนี้ทาง สภ.เชิงทะเล ได้ดำเนินการเสนอขอการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานไปแล้วจำนวน 23 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับก่อสร้างบ้านแถวบ้านพักอีก 30 ล้านบาท ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไปหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด้าน พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การติดตั้งป้ายประกาศการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขของทางราชการแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถรับทราบและตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างหน่วยงานราชการในพื้นที่ดังกล่าว
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่เชิงทะเลถือเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อจังหวัดภูเก็ตในฐานะแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ