กระบี่ยังเฝ้าระวัง น้ำทะเลหนุนสูงผสมน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจา เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน แม้ล่าสุดระดับน้ำทรงตัว

กระบี่ - กระบี่อ่วม น้ำทะเลหนุนสูงผสานมวลน้ำหลากจากเทือกเขาพนมเบญจา ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน หลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ล่าสุดช่วงเช้าวันนี้ ระดับน้ำยังทรงตัว เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 11 มิ.ย.69) พ.ต.ต.ณรงค์ อ่อนทอง ผู้บังคับกองร้อยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 (ร้อย ตชด.426) พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกหกล้อ เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดเมืองเก่า ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน โดยเร่งอพยพประชาชน รวมทั้งขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัย
จากการตรวจสอบพบว่า ระดับน้ำท่วมสูงอยู่ระหว่าง 50 เซนติเมตรถึง 1 เมตร บางจุดมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญหาย ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ ได้ระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ (ปภ.กระบี่) ได้ออกประกาศแจ้งเตือน ระบุว่า ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ มีแนวโน้มล้นตลิ่ง เนื่องจากปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำ ประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ส่งผลให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำ
พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหลัก ได้แก่ ชุมชนรวมใจชน ชุมชนบ้านท่าคลอง และชุมชนเมืองเก่าพัฒนา ตำบลกระบี่ใหญ่ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนประชาชนให้เร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูง เคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าออกจากพื้นที่เสี่ยง พร้อมจัดเก็บเอกสารสำคัญ และระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ บริเวณถนนพลับพลา ต.กระบี่ใหญ่ ยังได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรในบางช่วง เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ล่าสุดระดับน้ำในหลายพื้นที่ยังทรงตัว แม้ฝนจะเริ่มเบาบางลง แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนที่อาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกในบางพื้นที่