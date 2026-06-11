“อนุทิน” บินลงนครฯ ร่วมงานศพมารดา ผวจ.นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช - อนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี บินลงนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพมารดาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
วานนี้ (10 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มาลงที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จากนั้นได้เดินทางไปยังศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่แคล้ว ละอองแก้ว อายุ 83 ปี มารดาของนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ามกลางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทย และประชาชนจำนวนมาก
หลังจากบำเพ็ญกุศลตามพิธีการเรียบร้อยแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินจากศาลา 100 ปี ไปสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และเดินขึ้นไปบริเวณล่านประทักษิณประกอบพิธีห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ก่อนที่จะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ จากนั้นได้เดินทางไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ใช้เครื่องบินส่วนตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร