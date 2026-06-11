ร้านค้าเบตงคึกคัก! ปชช.แห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ยะลา - ร้านค้าต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา คึกคักต่อเนื่อง ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
วันนี้ (11 มิ.ย.) บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อำเภอเบตง จ.ยะลา ยังคงคึกคักต่อเนื่อง ภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส 60/40” โดยตลอดทั้งวันมีประชาชนต่างออกมาใช้สิทธิ์เลือกซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นอย่างหนาแน่น สะท้อนความสำเร็จในการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระดับฐานราก
โดยที่ร้านข้าวแกงฮันตาน่า ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมเต็มที่ ทั้งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์โครงการหน้าร้านเพื่อความชัดเจน จัดเตรียมอุปกรณ์และโทรศัพท์มือถือเพื่ออำนวยความสะดวก ลดเวลารอคอย ทั้งลูกค้าที่ซื้ออาหารกลับบ้านและนั่งรับประทานที่ร้าน
นางสาวฟิตดาว พนักงานร้านข้าวแกงฮันตาน่า เปิดเผยว่า หลังเริ่มโครงการพบว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ครึ่งวันแรกขายได้กว่า 3,000 บาทแล้ว ยอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์จริง ช่วยประหยัดค่าครองชีพประชาชน และเพิ่มรายได้ร้านค้ารายย่อย หากรัฐบาลขยายระยะเวลาจาก 4 เดือนจนถึงสิ้นปีจะยิ่งดี เพราะจะช่วยหมุนเวียนเงินในชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยาวนานยิ่งขึ้น
ขณะที่ร้านอาหารตามสั่งของเจ๊โส ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน โดยเจ๊โสเล่าว่า ลูกค้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงเช้าและเที่ยง ทำให้ยอดขายสูงขึ้นอย่างชัดเจน ยืนยันว่าโครงการนี้ช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการได้จริง
ด้าน นายสันติ ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยให้ใช้จ่ายคล่องขึ้น สามารถซื้อสินค้าและอาหารได้มากขึ้น แม้วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนอาจไม่มาก แต่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อได้เป็นอย่างดีมาก