ปลดล็อกสวนยาง! ชงแก้กฎหมาย "แบ่งแปลง" ปลูกทุเรียน-พืชมูลค่าสูง รับทุนสงเคราะห์ไร่ละ 2 หมื่นบาท

หมดยุคพึ่งพายางพาราเพียงอย่างเดียว! กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าพลิกชีวิตชาวสวนยาง เปิดทาง กยท. แก้ระเบียบใหม่ เปิดทางให้เกษตรกรสามารถ "แบ่งพื้นที่" ไปปลูกพืชมูลค่าสูงอย่าง "ทุเรียน" ได้อย่างถูกต้อง พร้อมอัดฉีด ทุนสงเคราะห์ให้ถึงไร่ละ 20,000 บาท เร่งสางปัญหาที่ดิน คทช. หวังปลดแอกข้อจำกัดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแบบยั่งยืน
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 69 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายโกศล บุญคง รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. เปิดโต๊ะหารือเพื่อเร่งเครื่องยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตร
ไฮไลต์สำคัญ: รื้อกฎหมาย "แบ่งแปลง" ปลูกทุเรียน - รับเงินไร่ละ 2 หมื่น - เคลียร์ปม คทช.
นายสมศักดิ์ ได้สั่งการประเด็นสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของชาวสวนยาง โดยมอบหมายให้ กยท. ไปศึกษาและ ปรับปรุงแก้ไขระเบียบหรือข้อกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชมูลค่าสูงได้ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนคือ พืชทำเงินอย่าง "ทุเรียน" นั้นไม่สามารถปลูกร่วมหรือปลูกแซมในแปลงยางเดียวกันได้ รัฐจึงเตรียมแก้ระเบียบให้เกษตรกรสามารถ "แบ่งแยกแปลงปลูกอย่างชัดเจน" เพื่อหันมาปลูกพืชมูลค่าสูงอย่างทุเรียนแทน โดยจะได้รับการสนับสนุนผ่านทุนสงเคราะห์ในอัตรา ไร่ละ 20,000 บาท เพื่อให้ชาวสวนมีเงินทุนตั้งต้นในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นและมั่นคงขึ้น
พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบและ แก้ไขปัญหาการปลูกยางพาราในพื้นที่ คทช. (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ว่ามีข้อติดขัดในระเบียบใดบ้าง เพื่อปลดล็อกให้พี่น้องชาวสวนยางในพื้นที่ดังกล่าวได้รับประโยชน์สูงสุดจากการช่วยเหลือของรัฐ
กยท. กางบิ๊กโปรเจกต์: ปุ๋ยปลาหมอคางดำ - รุกตลาดคาร์บอนเครดิต
ด้านนายโกศล รักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. ได้นำเสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้สวนยาง ได้แก่:
โปรเจกต์สวนยางล้านไร่ สู้ฝุ่น PM 2.5: ปลูกยางปีละ 2 แสนไร่ (ต่อเนื่อง 5 ปี) โดยสวนยางปลูกใหม่จะหนุนให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น กาแฟ และ โกโก้ แซมได้
นวัตกรรมปุ๋ยลดต้นทุน: รับซื้อ "ปลาหมอคางดำ" มาทำน้ำหมักชีวภาพ และนำ "น้ำนมดิบล้นตลาด" มาทำอะมิโนน้ำนมดิบ เพื่อบำรุงต้นยาง
เปลี่ยนอากาศเป็นเงิน: เดินหน้าโครงการคาร์บอนเครดิต (มาตรฐาน T-VER) สร้างรายได้เสริมให้ชาวสวนยาง ยกระดับมาตรฐาน "โฉนดต้นยาง" สู่ตลาดโลก
ขณะที่ นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผอ.ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร กยท. นำเสนอแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต อาทิ โครงการโฉนดต้นยางพารา, ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ป้องกันยางเถื่อน และการทำสวนยางตามมาตรฐานป่าไม้อย่างยั่งยืน (FSC/GAP) เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในตลาดโลก
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพื่อลงลึกแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เกิดผลสัมฤทธิ์และเปลี่ยนชีวิตพี่น้องเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริง