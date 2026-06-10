พังงา น้ำท่วมหนัก เปิดศูนย์ รับขาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้ว

พังงา- ต้านกระแสน้ำ ไม้ไหว อพยพชาวบ้าน เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองพังงา สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจำนวนมาก
ล่าสุดนายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพังงา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด เพื่อรองรับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย
จากการลงทะเบียนผู้ประสบภัยพบว่ามีประชาชนเข้าลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจำนวน 62 ราย โดยมีผู้ประสงค์เข้าพักอาศัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 27 ราย ส่วนที่เหลือขอกลับเข้าไปดูแลทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัย แต่ยังคงอยู่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่
ภายในศูนย์พักพิงได้จัดเตรียมสถานที่พัก อาหาร น้ำดื่ม หน่วยแพทย์โรงพยาบาลพังงา และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัย ขณะที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองพังงาที่กำลังนำประชาชนไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ได้สั่งการให้สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงาให้นำอาหารกล่องและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม พร้อมสำรวจความเสียหายเบื้องต้น
ล่าสุดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำในหลายจุดลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ พร้อมเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีก