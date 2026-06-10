ฝนถล่มอ่าวลึก น้ำล้นคลองท่วมชุมชน เร่งอพยพผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ออกจากพื้นที่

กระบี่ - ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงในพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ ต. อ่าวลึก เร่งอพยพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ออกจากพื้นที่
วันที่ 10 มิ.ย.69 ในพื้นที่ จ.กระบี่ มี ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด คือ บริเวณชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ เขตเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนกว่า 300 หลังคาเรือน
นายนวกร สังข์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวลึกใต้ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลและหน่วยกู้ภัย ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการอพยพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งช่วยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูง หลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายงานระบุว่า นอกจากพื้นที่ชุมชนซอยสุขสวัสดิ์แล้ว หลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชน พื้นที่การเกษตร รวมถึงเส้นทางคมนาคมและสะพานในหลายจุด
ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยกู้ภัย ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน พร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตลอด 24 ชั่วโมง.