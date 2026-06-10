ฝนตกหนักทำน้ำท่วมหลายจุด โดยเฉพาะเส้นทางหลักเข้าเมืองพังงา

พังงา – พังงาฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ทำน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองพังงา โดยเฉพาะเส้นหลักเข้าเมืองพังงาน้ำท่วมสูงถึง 30-40 เซ็นติเมตร รถสัญจรไปมาลำบาก
วันนี้ (10 มิถุนายน 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ในเขตเทศบาลเมืองพังงาทำให้หลายจุดเกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเส้นหลักเข้าเมืองพังงาน้ำท่วมสูงถึง 30-40 เซ็นติเมตร รถสัญจรไปมาลำบาก ส่วนบ้านที่อยู่ติดถนนน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนต้องเร่งยกของขึ้นที่สูงแต่ก็ไม่ทัน
นอกจากนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบน้ำออกเพื่อไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่านี้ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายจุด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพังงา ที่มีโครงการสร้างคูระบายน้ำขนาดใหญ่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
อย่างไรก็ตามสำหรับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างนั้น หากไม่มี อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ก็จะทำให้น้ำสามารถระบายได้ทันก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพังงาเร่งอำนวยความสะดวกการจราจร เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนเลิกทำให้ปริมาณรถเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก