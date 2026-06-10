จัดใหญ่ “Phuket Health Expo 2026” ภายใต้แนวคิด “Longevity ดันภูเก็ตสู่หมุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คาดเงินสะพัดกว่า 50 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – หอการค้าภูเก็ต ผนึกกำลังภาคเครือข่าย จัดใหญ่ งาน “Phuket Health Expo 2026” ภายใต้แนวคิด “Longevity สุขภาวะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว” กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลักดันภูเก็ตเป็นหมุดหมายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้าน
เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (10 มิ.ย.69) นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต ภก.สมสุข สัมพันธ์ประทีป ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัจ รองนายแพทย์สาธารณะภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายพท.ดร.มงคล นิตยวิมล นายกสมาคมอภิวัฒน์พัฒนาแทพย์แผนไทย น.ส.นภัทร รักษาราษฎร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน Phuket Health Expo 2026 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Longevity สุขภาวะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว”โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
สำหรับงาน Phuket Health Expo 2026 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Longevity สุขภาวะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว” จัดขึ้นภายในความร่วมมือของจังหวัดภูเก็ต หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค.2569 ณ ลานกิจกรรม ฮอลล์ ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต และมินิคอนเวนชั่นฮอลลล์ ชั้น 3 เซ็นทรัล ฟอร์เรสต้า
เพื่อส่งเสริมและยกระดับจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตระดับนานาชาติ (World-Class Wellness Destination) การจัดงานในปีนี้มุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมสุขภาพในอนาคต ครอบคลุมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) การชะลอวัยและการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ (Longevity) การแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ โภชนาการ การออกกำลังกาย สุขภาวะทางจิตใจ ตลอดจน การใช้ชีวิตแบบ Wellness Lifestyle ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูเก็ตอีกด้วย
นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนการจัดงาน Phuket Health Expo มาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูเก็ตเพื่อผลักดันให้ภูเก็ตเป็นหมุดหมายและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านเวลเนส รวมไปถึงเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวด้านสุขภาพใหม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวด้านสุขภาพให้กับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสองปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ออกบู๊ทร่วมงานกว่า 100 บู๊ท ผู้เข้าชมงานที่มากกว่า 5,000 คน และเม็ดเงินที่เกิดจากการจัดงานตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาท
ปีนี้หอการค้าจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 1-5 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งปีนี้ได้เปลี่ยนคอนเช็ปต็จากศูนย์กลางเวลเนสเป็น “Longevity สุขภาวะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว” เพื่อให้คนภูเก็ตมีสุภขาพที่ดีทุกช่วงวัยและยืนยาว โดยตลอด 5 วันของการจัดงานนั้นจะมีธีมการจัดงาน 5 วัน 5 ธีม เพื่อให้ตรงกับคอนซ็ปต์ “Longevity สุขภาวะเพื่อชีวิตที่ยืนยาว” ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชื่อมภูเก็ต เชื่อมโลก เชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้าน Health Wellness Sports Tourism”
โดยภายในจะนำเสนอแนวคิดการดูแลสุขภาพ ผ่าน 5 เสาหลักสำคัญ ได้แก่ 1.Sport & Performance : สุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหว 2.Nutrition & Longevity : อาหารคือรากฐานของการมีชีวิตที่ยืนยาว 3.Wellness Lifestyle : เพราะสุขภาพไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเป็นครั้งคราว แต่ถือวิถีชีวิต 4. Medical & Biohacking : ก้าวสู่อนาคตของการแพทย์และเทคโนโลยี่สุขภาพ และ 5. Mind & Spiritual: สุขภาพที่แท้จริงต้องครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งทั้ง 5 ด้านนี้จะครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย โภชนาการ สุขภาพจิต เทคโนโลยีทางการแพทย์ ไปจนถึงการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าและบริการด้าน Health, Wellness, Sports และ Tourism จากผู้ประกอบการมากกว่า 80 ราย การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระดับนานาชาติ กิจกรรม FAM TRIP เปิดประสบการณ์เส้นทางสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงการมอบรางวัล Phuket Health Expo Awards 2026
ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวในตอนท้ายว่า ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วันนั้น หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้วางเป้าหมายที่บู๊ทแสดงสินค้าด้านสุขภาพทั้งหมด 80 บู๊ท แต่ขณะนี้ได้จองเข้ามาแล้วกว่า 100 บู๊ท และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะงานเราจัดใหญ่ขึ้นมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นและเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งสิ้น ทำให้เรามั่นใจว่าในการจัดงานครั้งนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ที่มีถึง 50 ล้านบาท แม้ว่าเราจะตั้งเป้าหมายไว้เพียง 10 ล้านบาทก็ตาม จึงอยากจะเชิญชวนคนภูเก็ต และคนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมชมงานดังกล่าวในช่วงวันที่ 1-5 ก.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ซึ่งปีจัดทั้งฝั่งเฟสติวัลและฟอร์เรสต้า