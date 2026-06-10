111 ปี นราธิวาสก้าวไปด้วยกัน! ผู้ว่าฯ นำชาวนราธิวาส เดิน-วิ่งสุขภาพดี น้อมรำลึก ร.6 พระราชทานนาม “นราธิวาส” สืบสานเมืองพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
วันนี้ 10 มิ.ย.69 เวลา 05.30 น. นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เดิน วิ่ง สุขภาพดี 111 ปี เมืองนราธิวาส” ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 โดยมี นางเบญจาทิพย์ ชูดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางขนิษฐา หอมยามเย็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ,นายกฤษณนันท์ กำไร นายชาคริต สุรณัฐกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ส่วนใหญ่ส่วมเสื้อสีสันที่เป็นสัญลักษณ์เฉลิมฉลองเนื่องใน 111 ปี เมืองนราธิวาส
นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า"ตลอดระยะเวลา 111 ปีที่ผ่านมา จังหวัดนราธิวาสได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความงดงามของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งผู้คน ภาษา ศิลปะ ประเพณี และวิถีชีวิต ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและผสมกลมกลืน จนกลายเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น นามอันเป็นมงคลนี้ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเมือง หากแต่คือพันธสัญญาที่ผูกพันพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษา ปกป้อง และพัฒนาบ้านเมืองอันเป็นที่รักแห่งนี้" พร้อมเน้นย้ำความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาตลอด 111 ปี และขอเชิญชวนประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะเป็นรากฐานของสำคัญของทุกสิ่ง
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนชื่อเมืองจาก “บางนรา” เป็น “นราธิวาส” อันมีความหมายอันเป็นมงคลและงดงามว่า “ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน” ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พุทธศักราช 2458 ซึ่งนับเป็นเวลาเวียนมาบรรจบครบรอบ 111 ปี ในวันนี้ นามอันเป็นมงคลนี้ได้หล่อหลอมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความภาคภูมิใจในรากเหง้า และอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนผ่านการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถมีส่วนร่วมได้ ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 3 ในการสร้างหลักประกันสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ และส่งเสริมความแข็งแรงให้กับประชาชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และจังหวัดนราธิวาสให้ก้าวหน้า มั่นคง และเจริญรุ่งเรือง ต่อไป