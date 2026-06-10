คลื่นซัดเรือขนสินค้าล่มกลางทะเล จ.พังงา โชคดีคนประจำเรือได้รับการช่วยเหลือปลอดภัย

พังงา - เรือขนสินค้า ถูกคลื่นซัดล่มกลางทะเลอันดามัน ระหว่างเกาะโบยใหญ่ - แหลมเหีย จ.พังงา ขณะเกิดเหตุมีคนประจำเรือ 3 คน โชคดีเรือสปีดโบ๊ท ที่เห็นเหตุการณ์เข้าช่วยเหลือปลอดภัย ส่วนเรือจมทะเล - สินค้าลอยเกลื่อน
วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2569) เวลา 16.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาได้รับแจ้งเหตุ เรืออับปางบริเวณทะเลอันดามัน ระหว่างเกาะโบยใหญ่ - แหลมเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา ทราบชื่อ คือ เรือ “ส.สุภาพร 5” ขนาด 59.97 ตันกรอส ซึ่งเป็นบรรทุกสินค้า ขณะเกิดเหตุมีคนประจำเรือ 3 คน ซึ่ง ต่อมาได้มีเรือสปีดโบ๊ทแล่นผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุและได้เข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุทั้งหมด 3 คนขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้พบสินค้าลอยอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุและอยู่ระหว่างการเก็บกู้สินค้า แต่ไม่พบคราบน้ำมันรั่วไหลบริเวณจุดเกิดเหตุและข้างเคียงแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามจากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่าเรือลำดังกล่าวบรรทุกสินค้าเพื่อไป แต่ระหว่างเดินทางมาถึง ระหว่างเกาะโบยใหญ่ - แหลมเหีย อ.เกาะยาว จ.พังงา สภาพอากาศแปรปรวน คลื่นลมแรง และซัดน้ำเข้าเรืออย่างหนัก ทำอับปาง ส่วนสินค้าลอยไปกับกระแสคลื่น