ตามกัดไม่ปล่อย ตม.สุราษฎร์ไล่เช็คบิลหนุ่มอิสราเอล หลบหนีหมายจับนอมินี ครอบครองที่ดินบนเกาะพะงัน

สุราษฎร์ธานี - ตม.จว.สุราษฎร์ธานี จมูกไวไล่เช็คบิล แก๊งนอมินี รวบอีกหนุ่มอิสราเอล หนีหมายจับ ตั้งบริษัทนอมินี ครอบครองที่ดินในเกาะพะงัน ขณะแอบเดินทางหลบเข้ามาทางสนามบินสมุย เพื่อมาดูทรัพย์สิน หลังจากหลบหนีไปตั้งหลักก่อนหน้านี้
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2569) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกำลัง ตม. ร่วมกับ ตำรวจ สภ.เกาะพะงัน และ ตำรวจสอบสวนกลาง ได้จับกุม นายอิเดน อายุ 30 ปี สัญชาติอิสราเอล ตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุย ที่ 126/2569 ลง 21 พ.ค. 2569 ในความผิด “เป็น ตัวการร่วมกันจดแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองที่ดินภายใต้บริษัทที่ ตนเองจัดตั้งนอมินีคนไทยขึ้นมาถือครองที่ดินนั้น” ซึ่งได้ไหวตัวหลบหนีออกไปนอกราชอาณาจักรก่อนหน้า ที่จะมีปฎิบัติการและนําหมายศาลเข้าจับกุมก่อนหน้านี้
ล่าสุดวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่า นายอิเดน ได้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรทาง ช่องทางท่าอากาศยานสมุย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงได้นำกำลังพร้อมหมายศาลจังหวัดเกาะสมุย เข้าทำการจับกุม พบ นายอิเดน นำกระเป๋าสัมภาระ ลงจากเครื่องและเดินเข้ามาในอาคาร เจ้าหน้าที่ จึงได้แสดงตัวจับกุม พร้อมนำตัวไปทำการสอบสวน ที่ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี (สมุย)
ในเบื้องต้นจากการสอบปากคำ นายอิเดน ยอมรับว่า ตนเองเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และให้การว่า ตนเองได้ให้บริษัทบัญชีจดจัดตั้งบริษัท อะลิสา พารา ไดซ์ จํากัด โดยใช้คนไทยที่บริษัทบัญชีจัดหามาให้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแทนตนเองในบริษัท เพื่อนําบริษัทดังกล่าวไป จดแจ้งกับเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อถือครองที่ดินในพื้นที่เกาะพะงัน ที่จะใช้สร้างอาคารบ้านพักของตนในอนาคต วันนี้ตนได้กลับมาดูสำเพื่อสำรวจทรัพย์สิน จึงได้เดินทางกลับเข้ามา และไม่รู้ว่ามีหมายจับ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัว เพื่อนำตัวผู้ต้องหาลงเรือสปิดโบ๊ท จากเกาะสมุย ไปส่งส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. , พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รอง ผบ.ตร/ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิด กฎหมาย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ , พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. กวาดล้างขบวนการ "นอมินี" (Nominee) ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการดําเนิน ธุรกิจผิดกฎหมาย การใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดิน การทํางานโดยไร้ใบอนุญาต และการแย่งอาชีพคนไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้บูรณาการกําลังดําเนินการปราบปรามและดําเนินคดีกับคนต่างด้าวที่กระทําผิดกฎหมาย บนเกาะ พะงันจํานวนหลายรายอย่างต่อเนื่อง และมีคนต่างชาติอีกหลายรายได้หลบหนีหมายจับออกไปนอกราชอาณาจักร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2569 และ 23 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สําราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ได้เปิด ปฏิบัติการ “ทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงัน” โดยทําการตรวจค้นธุรกิจที่ต้องสงสัยว่าเป็นนอมินี และสามารถ รวบรวมพยานหลักฐาน ออกหมายจับผู้ต้องหาได้จํานวน 45 หมาย โดยเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนติดตามจับกุมบุคคล ต่างชาติตามหมายจับมาดําเนินคดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว 27 หมาย และ อยู่ในระหว่างการติดตามจับกุมอีก 18 หมาย
ด้าน พ.ต.อ.นฤวัต พุทธวิโร ผกก.ตม.จว.สุราษฎร์ธานี เผยว่า หากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือกระทําความผิด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วนสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 1178 ตม.จว.สุราษฎร์ธานี โทร. 077-423440 www.suratthaniimmigration.go.th./