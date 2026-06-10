ตามรวบได้แล้ว สาวผู้ต้องหาเอากาแฟ ให้ โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊ก ดื่ม ก่อนหมดสติ ฟื้นอีกทีทอง - โทรศัพท์ หายเกลี้ยง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตามรวบได้แล้ว สาววัย 23 ต้องสงสัยวางยาในกาแฟ ให้ “จ้าวนึก” โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊ก ป่าตอง ดื่มก่อนหมดสติ สูญทอง 5 บาท โทรศัพท์มือถือ รวมมูลค่าหลายแสนบาท ตร. สืบสวนป่าตอง ตรวจสอหลังก่อเหตุเดินทางเข้ากรุงเทพ
จากกรณี “จ้าวนึก” โชเฟอร์ตุ๊กตุ๊ก ในพื้นที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต ได้แจ้งความกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ป่าตอง จ.ภูเก็ต ว่าหลังจากตื่นกาแฟ ที่หญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการ รถตุ๊กตุ๊ก ส่งให้ดื่ม โดยแจ้งว่า อยากให้ช่วยชิมกาแฟ ก่อนที่จะเปิดร้านขาย ซึ่งหลังดื่มกาแฟเข้าไป ตัวเองก็หมดสติไปทันที เมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีพบว่า สร้อยทองคำ น้ำหนัก 5 บาท รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ และทรัพย์สิน สูญหายหาย รวมมูลค่าหลาย แสนบาท
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.ป่าตอง ได้สืบสวนทราบว่า พบพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับคดีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นคนขับรถตุ๊กตุ๊ก ดื่มกาแฟ ที่ผู้ต้องหานำมาให้ ก่อนทรัพย์สินจะสูญหาย จึงได้เสนอศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับ ไป ในข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” หลังจากนั้นทางชุดสืบสวนได้ติดตามจับกุมผู้ต้องซึ่งเป็นหญิงสาววัย 23 ปี ซึ่งทราบว่าหลังเกิดเหตุได้เดินทางเข้ากรุงเทพทันที
โดยเจ้าหน้าที่ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผกก.สภ.ป่าตอง และ พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รอง ผกก.สส.สภ.ป่าตอง โดยมอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.นพดล โทนมณี สว.สส.สภ.ป่าตอง พร้อมชุดสืบสวน สามารถ จับกุมผู้ต้องหาได้วันนี้ (10 มิถุนายน 2569 ) ที่บริเวณทางเดินชั้น 11 คอนโดแห่งหนึ่งย่านอโศก แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป