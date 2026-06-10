ไม่เกรงกลัว! กลุ่มบุคคลต้องสงสัยยิงปืนขู่ จนท.หลังเข้าลาดตระเวนพื้นที่ป่าเทือกเขาบูโด

นราธิวาส – เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโดลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ป่า บริเวณบ้านลาแลลูวัส หมู่ที่ 7 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ก่อนถูกกลุ่มบุคคลต้องสงสัยยิงปืนขู่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ ก่อนประสานทหารพรานเข้าตรวจสอบ
วันนี้ (10 มิ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจสอบพื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด บริเวณบ้านลาแลลูวัส หมู่ที่ 7 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกพื้นที่ป่า การลักลอบกระทำผิดกฎหมาย และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยไม่ทราบจำนวนเคลื่อนไหวอยู่ภายในพื้นที่ป่าดังกล่าว เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวทราบว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าในลักษณะข่มขู่และแสดงกำลัง เพื่อกดดันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการตรวจสอบในพื้นที่ต่อ
ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยถอนกำลังออกจากพื้นที่อย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งประสานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 เข้าดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ติดตามร่องรอย และประเมินสถานการณ์โดยรอบอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบการยิงตอบโต้กันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ได้จัดกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ ตรวจสอบเส้นทางหลบหนี และติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรับใช้ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านความมั่นคง หน่วยงานป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุ สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน