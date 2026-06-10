ตม.ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และผู้นำพา ขณะเตรียมย้ายฐานจากกัมพูชาไปมาเลเซีย

นราธิวาส – ตม.นราธิวาสเข้าทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และผู้นำพา จำนวนรวม 12 ราย ขณะเตรียมย้ายฐานจากกัมพูชาไปยังมาเลเซีย พบมีลักษณะการย้ายเป็นทอดๆ โดยใช้จุดพักคอยหลายแห่งตั้งแต่สระแก้ว กทม. สงขลา และนราธิวาส
วันนี้ (10 มิ.ย.) พ.ต.อ.พลูศักดิ์ แก้วสีขาว ผกก.ตม.จว.นราธิวาส ได้เปิดเผยถึงการทลายเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ชาวจีน เวียดนามและเมียนมา และผู้นำพาชาวไทย รวม 12 คน หลังจากขยายผลการจับกุมตัว นายรุสดีย์ มูฮัมมัดชาเรฟ อายุ 64 ปี ซึ่งเป็นผู้นำพา พร้อมกับ MR.GUO HAO อายุ 19 ปี สัญชาติจีน และ MR.CHIMANG QIANG อายุ 35 ปี สัญชาติจีน ที่บริเวณถนนเขื่อนกั้นน้ำริมตลิ่งแม่น้ำโก-ลก ม.5 บ้านน้ำตก ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ในระหว่างที่ นายรุสดีย์ กำลังนำพาชาวจีนทั้ง 2 คน ลักลอบเดินทางเข้าประเทศมาเลซีย เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.69 ที่ผ่านมา และขณะเจ้าหน้าที่จับกุมได้ตรวจยึดของกลางหลายรายการ อาทิ 1.โทรศัพท์มือถือของนายรุสดีย์ 3 เครื่อง, 2.รถยนต์กระบะแบบ 4 ประตู ยี่ห้ออีซูสุ รุ่นดีแมค สีส้ม ทะเบียน กต 7461 ปัตตานี, 3.โทรศัพท์มือถือของชาวจีน 9 เครื่อง, 4.แฟลชไดรฟ์ 8 อัน และ 5.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบความเชื่อมโยงไปยังจุดพักคอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา จึงได้ประสานการปฏิบัติกับ เจ้าหน้าที่ กก.1 บก.สส.สตม เข้าตรวจสอบภายในอ่อนนุชรีสอร์ต เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และสามารถจับกุมชาวจีน 1 ราย และชาวเวียดนาม 1 นาย ลักลอบทำงานเป็นพนักงานรีสอร์ท พร้อมทั้งได้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ ตม.จว.สงขลา เข้าตรวจสอบภายในที่พักรีสอร์ทในพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา และจับกุมชาวจีน 6 ราย และชาวเมียนมา 1 ราย
ด้าน พ.ต.อ.พลูศักดิ์ ผกก.ตม.จว.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากการสืบสวนพบว่าในกลุ่มขบวนการลักลอบขนชาวจีนมีรูปแบบการเคลื่อนย้ายเป็นทอด ๆ โดยใช้จุดพักคอยหลายแห่ง เริ่มจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้วมายังกรุงเทพมหานคร เดินทางลงสู่จังหวัดสงขลาด้วยยานพาหนะประเภทต่างๆ มีทั้งรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง ก่อนถูกส่งต่อด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลไปยังชายจุดพักคอยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเตรียมลักลอบข้ามแดนไปยังมาเลเซียบริเวณแม่น้ำโก-ลก
จากพยานหลักฐานและตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบว่าชาวจีนที่ถูกจับกุมบริเวณริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก เข้าพักที่โรงแรมตันหยง โดยพยานในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าก่อนการจับกุมมีชาวจีน 3 ราย ลงเรือข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งประเทศมาเลเซียได้แล้ว ส่วนอีก 2 รายถูกจับกุมพร้อม นายรุสดีย์ และพยานหลักฐานจาก นายรุสดีย์ และคำให้การของผู้ประกอบการพนักงานโรงแรม-รีสอร์ท มีความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงไปยัง นายฮาบีบ ชาวจังหวัดยะลา ซึ่งมีบทบาทด้านการเงิน การประสานที่พัก และการเคลื่อนย้ายบุคคล โดยเป็นผู้ติดต่อเปิดห้องในกรุงเทพมหานคร โอนเงินค่าที่พักติดต่อประสานงานผ่านแอปพลิเคชัน LINE เป็นจำนวนมาก
และปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการใช้รถยนต์นำชาวจีนจากจังหวัดสงขลา ไปส่งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งพบข้อมูลการเปิดห้องพักที่โรงแรมตันหยง นายรุสดีย์ฯ อ้างว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลชื่อ “มะอิง” ซึ่งพำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นการย้ายฐานของสแกมเมอร์จากกัมพูชาเพื่อไปตั้งฐานใหม่ในประเทศมาเลเซีย
นอกจากนี้ พ.ต.อ.พลูศักดิ์ ผกก.ตม.จว.นราธิวาส ยังเปิดเผยอีกด้วยว่า จากการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดพบว่า นายรุสดีย์ เคยถูกจับกุมกรณี ตม.จว.สงขลา จับกุม นายธนชาติ ขณะขนชาวจีนจาก กทม. มายังจังหวัดสงขลา เพื่อจะลักลอบข้ามแดนไปยังมาเลเซียในเครือข่ายของ นายต๊กกีฮง ชาวมาเลเซียเมื่อปี 2567
ขณะเดียวกันยังพบเส้นทางการเงินของนายรุสดีย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.69 จำนวน 100,000 บาท เชื่อมโยงไปยัง “นายนิคม” บุคคลเฝ้าระวังในเครือข่ายลักลอบขนชาวจีนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2564
จากพยานหลักฐานที่ปรากฏ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นเครือข่ายลักลอบเคลื่อนย้ายชาวจีนที่ยังมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ใช้จุดพักคอยหลายแห่งและเปลี่ยนยานพาหนะเป็นทอด ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการตรวจพบ โดยมี นายรุสดีย์ และ นายฮาบีบ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักภายในประเทศ ขณะที่บุคคลชื่อ “มะอิง” ในประเทศมาเลเซียอาจมีบทบาทเป็นผู้สั่งการหรือผู้รับช่วงปลายทาง ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อพิสูจน์ทราบเครือข่าย ผู้ร่วมขบวนการ และเส้นทางการเงินเพิ่มเติมต่อไป เพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์และผู้นำพามาดำนินคดีตามกฎหมายต่อไป